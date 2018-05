Se casa en secreto Matthew Lewis actor de la saga de “Harry Potter”  

Los Ángeles, Mayo 30 – . El actor británico Matthew Lewis contrajo matrimonio, este fin de semana, con la bloguera Angela Jones en una romántica y secreta ceremonia que tuvo lugar en Italia.

El mismo histrión de casi 29 años, que participó en el rol del personaje Neville Longbottom en las ocho cintas de la franquicia de Harry Potter, divulgó la noticia a través de las redes sociales, donde compartió con sus seguidores una fotografía con su esposa y hasta bromeó acerca del evento que se había perdido a causa de su boda.

“No solo no pude ir en su momento al concierto de los Artic Monkeys en Los Ángeles, sino que resulta que también actuaban en Italia mientras nos encontrábamos allí, pero en lugar de verlos tocar, mi mujer me ha obligado a casarme. Estoy furioso”, escribió.

Matthew Lewis es principalmenteconocido por su papel del mago Neville Longbottom en las películas de Harry Potter, aunque tras el final de la saga ha seguido trabajando en producciones como el filme romántico Me Before You y en la serie Ripper Street.

En mayo de 2015, el intérprete protagonizó una portada en ropa interior para la revista Attitude, en la que presentó una renovada imagen física que no dejó indiferente a nadie, ni siquiera a J.K. Rowling, la autora de los libros sobre el aprendiz de mago que lo conoce desde que era un niño de 12.

“A ver, no ha sido tan malo como ver a Dan en ‘Equus’, pero casi. Por amor de Dios, la próxima vez háganme algún tipo de advertencia”, tuiteó la escritora en alusión al protagonista infantil Daniel Radcliffe que también presumío su tonificado abdomen y agregó “Siempre te apoyaré en todo lo que hagas, Matthew. Ahora ve a ponerte algo de ropa”.

