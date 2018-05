Se desmarca Meade de EPN y aclara no es un candidato de continuidad

Cd. de México, Mayo 16 – . José Antonio Meade, abanderado de la coalición Todos por México, aseveró que no es el candidato de la continuidad, nadie lo es, y que será su nombre el que aparezca en la boleta el primero de julio, no el del presidente Enrique Peña Nieto.

Durante su participación en la reunión nacional de consejeros de BBVA Bancomer, los anfitriones insistieron –en voz del moderador– en la pregunta: ¿Por qué no se deslinda del gobierno del presidente Peña?

Meade dijo que en la boleta electoral no está el nombre del mandatario, sino el mío, con agenda, ruta y destino; con mis propuestas y perfil de 20 años de trabajo ininterrumpido por México.

Una agenda, dijo, a la que he dedicado gran parte de mi vida, así que el peor daño que alguien le puede hacer al país es deslindarse de sus convicciones.

Yo sí creo en la reforma educativa, en la energética, en finanzas públicas sanas; yo sí creo en lo que estoy planteando en materia de seguridad, así que el que está en la boleta y en la campaña soy yo. Por cierto, había Meade antes de Peña Nieto y habrá Meade después de Peña Nieto, expresó.

Argumentó: no necesito definirme en contraposición de nadie. Hoy yo aporto mi perfil, mi historia de vida, mi honorabilidad y la aporto porque es suficiente. Estoy convencido de presentarme como soy y sin ajustar esa congruencia para poder darle gusto a uno o a otro estratega político. Mi convicción es la mejor carta-presentación para ganar la elección, señaló, y los consejeros aplaudieron.

Tomando como hipótesis un eventual triunfo de Andrés Manuel López Obrador, le preguntaron si las instituciones serían sólidas para resistir.

Meade respondió: Yo creo que las instituciones van a enfrentar un ataque como no hemos visto en México hace muchos años. Y ojalá no las pongamos a prueba.

El moderador, Carlos Loret, le dijo que las encuestas lo ubican en tercer lugar. Meade aseguró que esos estudios no definen al ganador ni son útiles para pronosticar el resultado, porque los punteros no ganan.

Se refirió al caso de Estados Unidos: Yo el 6 de noviembre hubiera apostado mi casa a que Trump no ganaba, manifestó. Señaló que el puntero puede cambiar en 15 días y consideró que Lopez Obrador va a terminar perdiendo.

Meade confió en que él ganará sin llamar a aplicar el voto útil. Pero sobre todo porque el ciudadano opta por la certidumbre en las políticas públicas.

Entonces, agregó el moderador, ¿cuándo aceptó ser candidato se imaginó este ambiente anti gobierno, anti PRI?

–Estoy convencido de que en esta contienda ofrezco el mejor perfil y la mejor propuesta (…) No me estoy definiendo como una propuesta anti AMLO, me estoy definiendo como una alternativa pro Meade. Subrayó que en términos de ejercicio de gobierno su candidatura representa un cambio con punto de partida.

Por la mañana, acompañado por dirigentes del Panal, Meade prometió un aumento sustancial de sueldo a maestros, fortaleza de las normales y la creación de un instituto de capacitación gratuita pro docente para defender la educación pública.

