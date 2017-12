Se disparó sola la pistola, dice la homicida de joven hispano en Dallas

Dallas Texas, Diciembre 26 – . Salen a la luz nuevos detalles sobre el homicidio de un joven hispano de 19 años tras el arresto de la presunta responsable en Dallas.

En la declaración jurada se habla de que la víctima, Reymundo López y la acusada María Bustamante de 27 años, presuntamente sostenían una relación amorosa.

Ella sin embargo le dijo a los detectives que no tiene idea sobre el por qué apretó el gatillo.

Pero documentos de la investigación explican cómo quedó manchado de sangre el patio de la casa de López donde también habría quedado tendido su cuerpo tras el incidente que ocurrió la madrugada del viernes.

La declaración jurada indica que ambos se encontraban adentro de la camioneta del hermano de la víctima cuando según Bustamante, el joven se puso la pistola en su propia cara y fue cuando ella entonces apretó el gatillo.

“Corrí para acá y mi hermano estaba tirado en el piso”, dijo Cristina López, hermana de la víctima, quien también vive entre Dolphin Rd y Military Pkwy.

Cuando Cristina llegó a la escena explica que Bustamante abrazó el cuerpo de su hermano antes de escapar.

“Y me dijo fue un accidente discúlpame. Yo no quise hacer esto…él me dio la pistola y se disparó sola”, dijo Cristina.

Fue allí cuando también la acusada aventó la pistola y dijo que se tenía que ir, pero no sin antes regresarse y darle un abrazo al cuerpo de la víctima. Después se fue corriendo, explicó Cristina.

A Bustamante se le ha fijado una fianza de 250 mil dólares y enfrenta un cargo por asesinato en primer grado.

Me gusta: Me gusta Cargando...