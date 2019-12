Se hizo pasar por doctor para asaltar sexualmente a estudiante

Houston, Diciembre 03 – . Un hombre de Houston enfrenta varios años de prisión luego de haber sido encontrado culpable de haber viajado a Vermont, pretendiendo ser un doctor para asaltar sexualmente a una estudiante de colegio.

Nam Vu Bui, de 35 años, fue encontrado culpable de poseer pornografía infantil el mes pasado ne Houston.

Documentos de la corte indican que Bui en el 2016, persiguió a una conocida de él, que también es del área de Houston, a un colegio en Vermont.

Según los documentos, Bui le dijo a la presunta víctima que era un doctor y que se encontraba practicando en el Datmouth-Hitchcock Medical Center, que se encuentra localizado en New Hampshire.

La Policía confirmó que Bui no es un doctor y que se encontraba viviendo en su vehículo. Bui les pidió a las amigas de la estudiante participar en un estudio de cáncer del cuello uterino. Documentos indican que la mujer aceptó participar en el estudio, y que durante el “examen”, se dio cuenta que Bui se había bajado los pantalones mientras la estaba grabando.

La Policía decomisó un celular y otros aparatos electrónicos que Bui tenía en su vehículo. Investigadores, en esos aparatos volvieron a descubrir más imágenes de pornografía infantil.

El culpable alegó que se encontraba en posesión de este material porque presuntamente estaba tratando de combatir sitios en el Internet dedicados a la pornografía infantil.

Bui actualmente se encuentra encarcelado en Vermont y enfrenta 10 años de prisión. No se ha fijado la fecha para dictarle su sentencia.

Bui tiene cargos pendientes en Houston por explotación sexual de un menor y posesión de pornografía infantil. Fiscales en Houston no han dado a conocer cuando Bui aparecería en corte para enfrentas los cargos pendientes y tampoco han determinado si Bui sería trasladado a Houston luego de su sentencia en Vermont.

Me gusta: Me gusta Cargando...