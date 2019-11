Se le pasó la mano a la Higareda al exhibir “natural” sus cirugías

Cd. de México, Noviembre 22 – . No todas las famosas e influencers se atreven a presumir fotos sin maquillaje.

Mientras algunas transformaron su rostro por completo como Lis Vega, otras se hicieron pequeñas modificaciones, como Martha Higareda; pero que a ojos de sus fans resultaron importantes… para criticar, más que nada.

Recientemente, la actriz compartió una foto con el maquillaje de los ojos corrido y totalmente al natural de los labios.

En la publicación, la eterna Renata de Amarte Duele, compartió una reflexión sobre cómo los pensamientos positivos influyen en su día a día, sin embargo, gran parte de sus seguidores centraron su atención en las cirugías que supuestamente evidenciaba su falta de maquillaje.

“Así se te notan las cirugías” / “Ya te hiciste una señora nmms” / “¿Y ahora quién te pegó? ¿Por qué esa cara?”, fueron tan solo algunos de los comentarios que recibió.

Incluso, una usuaria hasta reflexionó (con un tono muy pasivo agresivo) sobre la propia vida de la actriz.

“Hola Martha… en un principio dije qué mentirosa. Te has hecho mil operaciones, pero sabes, es válido, te amas, ¿y por qué no? Ahora te veo feliz y eso es lo que importa, la vida es eso, ser feliz siendo tú. Y hoy lo que veo en ti es una mujer completa que se ama y que se quiere sin importar prejuicios, la vida es aquí voy ahora”.

Y otro que quiso darle un ‘consejo’:

«No manches @marthahigaredaoficial, qué traqueteada te ha dado la vida. Si aceptas consejos, no vuelvas a subir una foto sin maquillaje».

Digan lo que digan, Martha nos sigue pareciendo absolutamente hermosa

Me gusta: Me gusta Cargando...