Se prende fuego un hombre en las cercanías de la Casa Blanca

Washington, Mayo 30 – . Un hombre fue auxiliado hoy por agentes del Servicio Secreto en las inmediaciones de la Casa Blanca tras prenderse fuego.

El incidente ocurrió sobre las 12:20 hora local (16:20 GMT) en el parque de La Elipse, entre la mansión presidencial y el monumento a George Washington, el icónico obelisco de la capital estadunidense.

Videos de la escena difundidos en redes sociales muestran a una persona envuelta en llamas cerca de la residencia presidencial en Washington.

El Servicio Secreto confirmó el incidente en Twitter.

At approximately 12:20 p.m. a man lit himself on fire on the Ellipse near 15th and Constitution Ave., Secret Service personnel are on scene assisting @NatlParkService and @usparkpolicepio in rendering first aid.

— U.S. Secret Service (@SecretService) 29 de mayo de 2019

Agentes del Servicio Secreto respondieron en segundos, apagaron el fuego y empezaron a administrarle (al hombre que se prendió fuego) primeros auxilios», indicó posteriormente un portavoz de la agencia, Jeffrey Adams.

Después del suceso, el individuo fue transportado a un hospital local para ser atendido de las heridas que sufrió al quemarse.

Las autoridades no desvelaron más detalles sobre su identidad, motivación, el alcance de sus heridas o los posibles cargos que pueda afrontar.

En abril pasado, un hombre que pretendía inmolarse frente a la Casa Blanca fue interceptado por agentes del Servicio Secreto.

El sujeto viajaba en un scooter cuando prendió fuego a su chamarra frente a la residencia.

Varios incidentes en los últimos años protagonizados por individuos que han saltado la verja que protege la Casa Blanca han motivado un aumento gradual de la seguridad en el perímetro de la residencia presidencial.

En febrero del año pasado, una mujer estrelló su vehículo contra una de las vallas de seguridad que protegen el edificio, lo que obligó a cerrar temporalmente el complejo que alberga la residencia presidencial.

Este suceso se produjo minutos después de que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y el primer ministro australiano, Malcolm Turnbull, ofrecieran una rueda de prensa conjunta en la Casa Blanca.

Apenas un mes después, un hombre perdió la vida tras pegarse un tiro frente a la Casa Blanca por motivos desconocidos.

