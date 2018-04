Se pronuncia Juan de Dios por un debate entre los candidatos

Nuevo Laredo Express

Nuevo Laredo, Tamaulipas, Abril 24 – . Tras el primer debate entre candidatos a la Presidencia de la República, Juan de Dios Juanes Carrizalez, candidato a la diputación federal por el primer distrito de Tamaulipas puntualizó que es lo que deben hacer todos los contendientes a un cargo de elección popular y se pronunció listo para debatir.

“Es una oportunidad para exponer las propuestas de cada proyecto, es un derecho y es una obligación. Por eso exhorto a todos los aspirantes a la diputación federal a debatir nuestras ideas y proyectos, a decirle a la gente cómo vamos a hacer lo que estamos ofreciendo”, señaló.

Juan de Dios hizo un alto en su caminata por la colonia La Sandía, para llamar a sus contrincantes a debatir y no sólo a los aspirantes al cargo, sino a aquellos que ya fueron alguna vez diputados federales para que de cara a la gente digan qué hicieron y respondan sobre lo que dejaron de hacer.

Dijo que en su recorrido por la ciudad, escuchando a los ciudadanos, también le han comentado lo que están ofreciendo otros candidatos, aunque no dicen cómo van a hacerlo.

“Esto no se vale, de esto es precisamente de lo que la gente está cansada, de que le hagan promesas que no van a cumplir, porque no está en las manos de un diputado. Es ahí donde crece la decepción y el enojo social por las falsas promesas”, puntualizó el abanderado tricolor.

Dijo que por eso es importante y necesario el debate, para confrontar proyectos, para que los candidatos sean cuestionados sobre todo en el cómo hacer lo que están ofreciendo y dejar claro si realmente se puede hacer aquello que se ofrece.

Yo me siento listo para debatir, me siento preparado, porque mi proyecto está basado en la transparencia, en la honestidad, en los proyectos factibles, realizables y en beneficio de todos. Llamo de nuevo a los demás contendientes a debatir”, asentó.

