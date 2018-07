Se queda América con lo que tiene; no se va Mateus Uribe ni O. Peralta  

Cd. de México, Julio 17 – . Con el inicio de torneo en puerta y los distintos rumores sobre la posible salida del colombiano Mateus Uribe y un regreso de Oribe Peralta a Torreón, Miguel Herrera confirmó que el equipo se quedará como está y no habrá más movimientos.

Mateus no se va, lo que hemos hablado es que ya el equipo está así, no le vamos a cambiar, no ha llegado nada que me hayan informado, espero que así se quede. El permiso para Mateus fue hablado. Oribe y Edson terminaron antes, les dimos hasta hoy, a Mateus le dije que regresara hasta el viernes, no contaré con él para la primera fecha”, señaló.

Ante las bajas que presentará el equipo, Herrera reconoció que será Diego Lainez quien deberá tener mayor protagonismo y reconoció que a la afición americanista sólo le bastan las victorias.

Las presiones son las mismas, necesitamos un delantero nada más, teníamos gente de sobra, con la lesión de Jeremy el protagonismo de Lainez debe ser mayor. La gente critica que no hay gente de la cantera y luego dicen que hay que traer gente de fuera. La única forma de tener contenta a la gente del América es ganando”.

Sobre la adaptación de Roger Martínez, va por buen camino, por lo que lo tendría contemplado para arrancar ante el Necaxa, el próximo domingo.

Si está listo seguramente iniciará, está muy acelerado su proceso, la pretemporada le ha caído bien. Nunca ha habido pretextos, yo trabajo y los resultados tengo que entregarlos”.

