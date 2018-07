Se sentirá el cambio de timón; separa Segob de SSP, dice Sánchez Cordero

Cd. de México, Julio 05 – . Olga Sánchez Cordero, propuesta por Andrés Manuel López Obrador como secretaria de Gobernación (2018-2024), aseguró que “ya tenemos un plan: va a separarse la Secretaría de Seguridad Pública, ya tenemos la propuesta para modificar la Ley Orgánica, habrá una justicia transicional, incluso está planteada la despenalización de la droga; tenemos que hacer convocatorias para la seguridad, y tenemos que avanzar en la Ley de Seguridad Pública, como una secretaría independiente”.

En entrevista con Pascal Beltrán del Río, para Imagen, Sánchez Cordero detalló a pregunta expresa lo que hará para atender la inseguridad y la violencia en el país.

“Dentro del Consejo de Seguridad están Marcos Fastlicht, (Alejandro) Gertz Manero, el general Aldomaro. La Secretaría de Gobernación tiene una silla; el señor presidente nos ha invitado a estar todos los días a las seis de la mañana para el parte de policía; queremos también explorar la Ley de Amnistía; atender las causas de la pobreza; detonar el desarrollo en distintas regiones del país.

“Tuvimos nuestra primera reunión ayer, que duró tres horas; son cuatro grandes secretarías que habremos de trabajar conjuntamente: Gobernación, Secretaría de Desarrollo Social, Secretaría de Desarrollo Económico, Comunicaciones, caminos, en fin”, dijo.

Afirmó que tendrá totalmente el apoyo desde la Presidencia para la Fiscalía Independiente, porque “él nos señaló que va a ser respetuosísimo con las fiscalías; es más, no solamente es la Fiscalía independiente, es una reestructura profunda de la Fiscalía General y de las Fiscalías de los estados: es el clamor social; pero no solamente en la Fiscalía General, en las fiscalías de los estados y no sólo el titular de la Fiscalía, sino en toda la estructura de la Fiscalía: policías científicas altamente calificadas, Ministerios Públicos, fiscales regionales, en fin, se tiene un plan mucho muy ambicioso”.

En entrevista radiofónica, Sánchez Cordero aseguró que habrá un cambio de timón en la política pública de la nueva administración, con el objetivo de dar resultados a la brevedad posible.

“Hay un cambio de timón, de política pública en todo, no se va a estatizar, pues lo que se quiere es la institucionalidad y un cambio de visión en el país; vamos a trabajar para dar resultados a la brevedad posible”, precisó.

Se reunirán en septiembre

Alfonso Navarrete Prida, secretario de Gobernación, y Olga Sánchez Cordero, a quien Andrés Manuel López Obrador presentó como su próxima titular de la Segob, se reunirán hasta mediados de septiembre para iniciar formalmente la transición, dijeron fuentes de la dependencia.

Revelaron que ambos sostuvieron una conversación telefónica el domingo pasado, después de que se conoció que la tendencia de la votación para Presidente favorecía a Andrés Manuel López Obrador, en la que Navarrete felicitó a Sánchez Cordero y ofreció protección al ganador.

El titular de la Segob expresó a Sánchez Cordero la conveniencia de que el candidato perfilado como triunfador de la elección presidencial y jefe, no sólo del gobierno, sino del Estado mexicano, aceptara la seguridad que brinda la dependencia.

Agradeció la llamada y el ofrecimiento de seguridad para López Obrador, pero le reiteró a Navarrete que el candidato ganador está determinado a no ser escoltado por integrantes del Estado Mayor Presidencial ni de ninguna otra institución federal.

Las fuentes aseguran que después de ese contacto no ha habido ni habrá otro de carácter formal u oficial, hasta después de que el Tribunal Electoral entregue la constancia de mayoría al candidato presidencial de Morena.

Se prevé que el encuentro oficial entre Navarrete y Sánchez Cordero sea a mediados de septiembre.

