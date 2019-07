Se suelta los chongos Chilindrina y dice fue el primer amor de Luismi

Cd. de México, Julio 30 – . Ni Lucerito, ni Mariana Yazbek, el primer amor de Luis Miguel fue La Chilindrina, o al menos, eso aseguró recientemente María Antonieta de las Nieves, nombre de la actriz que aún encarna el personaje del Chavo del 8.

Recientemente, la actriz visitó el programa de televisión peruano El valor de la verdad, y contó cómo fue que compartieron un romántico viaje en yate hace muchos ayeres.

Todo comenzó cuando el periodista Beto Ortiz, le preguntó si era cierto que se había escapado de hotel para estar con Luis Miguel. A lo que ella respondió:

“Sí, es verdad. Hace tiempo de nuestros amores”.

Detalló que el encuentro ocurrió mientras el elenco del Chavo del 8 grababa un especial en Acapulco.

Yo estaba en la playa tomando el sol, pasaba un yate y otro yate… En un momento sentí que alguien silbaba. Me dicen: ‘¡Ay, qué bonita chica!’ Y me di cuenta de que me silbaban a mí. Entonces, aparece un muchacho y me dice: ¿Nena, ¿tú sabes quién soy yo?’

Y le respondí: ‘No, ¿y tú sabes quien soy yo?’. Me dice: ‘Sí, eres La Chilindrina’. Le contesté: ‘Y tú eres mi amor soñado’. Entonces me invitó a su yate”.

Tomamos un trago, brindamos y vimos el atardecer juntos. Fue tan bonito y romántico. La pasamos muy rico y nos tomamos una foto, que está en todos lados para que él no diga que no fui su primer amor”.

