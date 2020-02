Se sumarán maestras al movimiento “Un día sin nosotras” el 08 de marzo  

Nuevo Laredo Express

Nuevo Laredo, Febrero 27 – . “Es indignante la incapacidad del gobierno federal para empatizar con las víctimas de la violencia de género, la cual es real, existe, no es difamación, no tiene que ver con partidos políticos, no la estamos inventando señor presidente, las mujeres estudiantes, amas de casa, y las trabajadoras de todos los niveles, la hemos vivido y sentido”

Lo anterior lo expreso la Subsecretaria de Educación Básica, Mtra. Magdalena Moreno Ortíz, en un sentido de solidaridad quien se manifestó a favor del movimiento nacional “Un día sin nosotras”.

“Para el Gobierno del Estado, así como para las maestras, maestros y una servidora, el movimiento nacional `Un Día sin Nosotras’, es el mayor movimiento feminista desde principios del siglo XXI. Frases como: `Disculpe Sr. Presidente pero nos están matando’, se están usando por las mujeres en espacios universitarios, y organizaciones civiles lo cual es un acto de gran valor”

Así mismo, comentó que en los últimos 5 años los feminicidios se han incrementado en un 137 por ciento en relación con el resto de homicidios, y que el año pasado se contabilizaron un total de 976 muertas, asimismo señaló que en el año actual el número de víctimas ya suma 17.

Respecto a la postura de la SET acerca de las trabajadoras que planean participar este próximo 9 de Marzo en el paro nacional, respondió:

“Las trabajadoras de Educación que quieran sumarse a este movimiento, podrán hacerlo sin ningún problema o repercusión económica. Nuestro Gobernador Francisco García Cabeza de Vaca, siempre ha apoyado los derechos y las causas de las mujeres tamaulipecas, por lo cual pedimos respeto para todas las mujeres que quieran participar. Así mismo, para quienes como una servidora, gusten sumarse, se les exhorta a no asistir a lugares públicos o consumir en centros comerciales”

Por último, la Subsecretaria señaló que las mujeres representan el 73.27 por ciento de la población total del personal docente frente a grupo, y a su vez, refrendó el apoyo a organizaciones civiles como “Periodistas Unidas de México”, de quienes dijo, han solicitado que los medios no lucren con las imágenes de cuerpos de mujeres desnudos o mutilados.

