Se va Almeyda de la Chivas luego de los desacuerdos con la directiva

Guadalajara, Junio 01 – . La etapa de Matías Almeyda como técnico del Guadalajara está por llegar a su fin.

El grupo de abogados que representa a Matías negoció durante todo el jueves el finiquito, ya que tiene contrato firmado por tres años más.

Entre los acuerdos a los que llegaron, se destaca que el club se comprometió a pagarle un año de salario, además de saldar las deudas que tiene con el plantel por concepto de premios. Sólo faltan detalles para cerrar la desincorporación.

Almeyda se vio forzado a aceptar su salida después de los constantes desacuerdos que ha tenido con la directiva en meses recientes, entre los que se destacan la contratación de Francisco Gabriel de Anda, las salidas de Rodolfo Pizarro y Rodolfo Cota, además de que le cambiaron la planificación de cara al siguiente torneo sin su consentimiento.

Almeyda regresará a México en una semana y permanecerá en la ciudad de Guadalajara, ya que es candidato para suceder a Juan Carlos Osorio en la dirección técnica de la Selección Nacional.

El plantel muestra su respaldo

Luego de que se conociera la salida de Matías Almeyda del Guadalajara, los jugadores rojiblancos no se quedaron callados y mostraron su apoyo al estratega argentino en las redes sociales.

Durante la tarde de ayer, el plantel difundió una carta que iba acompañada por el hashtag #EstonoesChivas, para demostrar su inconformidad del despido de Almeyda. No iba firmada por ningún elemento, aunque se le dio gran difusión entre los rojiblancos.

¿Darle las gracias a quienes te regresaron la grandeza, a quienes te enseñaron que valores como la humildad y la unión son lo más importante? No son los tratos ni las formas que este gran club representa; esto no es Chivas. Esto no representa la unión que tenemos como equipo, jugadores, cuerpo técnico y afición. Debemos aprender a valorar lo que tenemos y a las grandes personas que están aquí y todo lo que nos enseñaron gracias a ti. Estamos contigo y no te vamos a dejar solo”, se lee en la carta que fue difundida por jugadores de la talla de Rodolfo Pizarro, Alan Pulido, Carlos Salcido, Edwin Hernández y Jair Pereira, por mencionar a los de más peso.

Pulido, además de compartir la carta antes mencionada, escribió lo que puede ser una indirecta a la directiva, la cual no respondió a ningún comentario:

Siempre me quedaré sorprendido y nunca entenderé cómo la gente puede ser así de mierda, malagradecida y tratar muy mal a las personas que le han ayudado”.

