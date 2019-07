Se va de bat y pelota AMLO y deja la “casa llena” de federales molestos

Cd. de México, Julio 04 – . En medio de una de las protestas de la Policía Federal (PF) más significativa de los últimos tiempos en la capital del país, el presidente Andrés Manuel López Obrador se desentendió un momento de sus actividades políticas y se fue a Ciudad Universitaria a soltar el brazo en el campo de beisbol, enfundado en la casaca número 48 de la novena de los Pumas.

“Estoy aquí en Ciudad Universitaria, soltando la polilla y dando una clínica de fildeo a los muchachos, cómo tiene uno que pararse aquí a la tercera, que es la esquina caliente”, presumió el mandatario en un video que subió a sus redes sociales.

Mientras, cientos de policías federales y sus familiares mantenían paralizada la zona sur, oriente y poniente de la capital, con bloqueos en distintas vialidades y amagaban con realizar este jueves un paro nacional, en repudio por su incorporación forzada a la Guardia Nacional, una medida que, según los inconformes, los hará perder ciertos derechos.

En el video se ve a López Obrador practicando lanzamientos desde la tercera base, la “esquina caliente”, afirmó.

La videograbación la acompañó con un breve texto que dice a la letra: “Hoy tuve tiempo de ir a practicar béisbol; es decir, tirar la polilla, fildeando y macaneando”.

Este miércoles policías federales mantienen protestas en varios puntos de la capital: en el centro de mando, en Iztapalapa; en Periférico Sur, a la altura de Eje 5 Sur con dirección sur-norte; en la Autopista México-Pachuca, en ambos sentidos, en el kilómetro 11; en Avenida Constituyentes y Las Torres; en calzada Legaria y Río San Joaquín.

–MANTIENE LA PF TOMADO EL CENTRO DEMANDO–

Elementos de la Policía Federal que se manifestaron ayer contra su incorporación a la Guardia Nacional mantienen tomadas las instalaciones del Centro de Mando de la corporación federal y realizan bloqueos en Periférico Oriente entre los Ejes 5 y 6.

El Centro de Información Vial de la Secretaría de Seguridad de la Ciudad de México informó que los inconformes se encuentran sobre Periférico y Telecomunicaciones, en la colonia Chinampac de Juárez, en la alcaldía Iztapalapa.

Por ello recomendó circular por avenida Rojo Gómez, calzada Ignacio Zaragoza, Eje 7 Oriente y Eje 6 Sur para evitar la zona que se encuentra bloqueada desde ayer miércoles por elementos de la Policía Federal que protestan por su traslado a la Guardia Nacional.

Además, los policías mantienen su convocatoria a un paro nacional a partir de las 9:00 de la mañana en todos los centros de trabajo de la PF.

Hasta el momento el único punto donde se reporta toma de instalaciones y paro de actividades es en el Centro de Mando de Iztapalapa. Los elementos adscritos al Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México laboraban con normalidad hasta las 8:00 de la mañana.

Los inconformes exigen que la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) encabezada por Alfonso Durazo les entregue un documento en el que se garantice que no perderán sus derechos laborales y niveles de mando, que su transferencia a la Guardia Nacional no será obligatoria y que los exámenes médicos y de condición física sean realizados por los órganos que la Policía Federal y no por instancias militares.

Hay otros policías que exigen se les liquide de manera inmediata.

En el transcurso del día Iván Chávez, abogado de los uniformados interpondrá un amparo colectivo ante juzgados federales para que sus no sean violados sus derechos laborales.

La noche del miércoles, SSPC informó que el subsecretario de Seguridad Pública, Ricardo Mejía Berdeja, estaba en una mesa de diálogo permanente con representantes los elementos inconformes adscritos al Centro de Mando de la PF para aclarar cualquier duda, además de brindarles información sobre las distintas opciones laborales dentro y fuera de la Guardia Nacional.

Me gusta: Me gusta Cargando...