Se va del Real Madrid, Zinedine Zidane tras lograr nueve títulos  

Barcelona, Mayo 31 – . Zinedine Zidane ha dejado de ser el técnico del Real Madrid tras dos temporadas y media en las que el francés ha conquistado nueve títulos.

Zidane ha anunciado su marcha del conjunto blanco en una rueda de prensa sorpresa –anunciada una hora escasa antes de la hora programada- en la que ha aparecido junto al presidente Florentino Pérez.

“Tomé la decisión de no seguir como entrenador del Real Madrid. Hablé con Florentino para explicarle lo que pensaba. Es el momento para todos, para mí, para la plantilla, el club… Es un momento un poco raro, pero es un momento importante y creo que había que hacerlo por todos. Pienso que este equipo debe seguir ganando y necesita un cambio para eso. Después de tres años necesita otro discurso, otra metodología, y por eso tomé la decisión. Quiero mucho a este club, al presidente, que me dio la oportunidad de venir a jugar. Se lo agradeceré toda mi vida. Hoy creo que hay que cambiar. Por eso tomé la decisión de no seguir”, ha dicho el técnico.

Dos temporadas y media después, Zidane deja el Real Madrid en la cumbre, habiendo conquistado su tercera Champions League consecutiva, además de una Liga, dos Mundiales de Clubes, una Supercopa de España y dos Supercopa de Europa.

El discurso de Florentino Pérez, lleno de emoción, deja claro que la decisión ha sido una sorpresa para todo el mundo: “Dar las gracias por su presencia. Comparezco junto a Zidane. Vino ayer a comunicarme una decisión inesperada, y estoy a su lado para que él explique cuál es y por qué”.

“Después de haber conquistado la Champions, ha sido inesperado. Es un día triste para mí, para el club, para los jugadores. Sabe que le quise como jugador, como entrenador y querría que estuviese siempre a mi lado. Pero cuando toma una decisión, sólo hay que asumirla. Me causó un gran impacto. Me hubiera gustado convencerle, pero sé cómo es. Sólo puedo apoyarle, y recordarle que esta es su casa para siempre. Uno no puede estar preparado para esto”.

“Me acordaba cuando fui a verle el primer día a su casa, a preguntarle si estaba preparado. Me contestó rotundamente. Ha triunfado. Quiero agradecerle su entrega, pasión y cariño. Su comportamiento ha sido siempre ejemplar, y acorde con los valores del Real Madrid. Será un hasta pronto, porque estoy seguro de que volverá. Si necesita un descanso, también se lo merece”, ha señalado el presidente de la entidad.

Me gusta: Me gusta Cargando...