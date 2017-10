Sepultan los cuerpos de una familia en el patio de su residencia en Edomex

Cd. de México, Octubre 13 – . Los cuerpos de Hugo Alberto Jirado, su esposa Argelia Canto y sus hijos, Diego Rodrigo de 18 años, así como las gemelas de 14 años, Abril y Abigail, fueron encontrados entre cobijas y maniatados, enterrados dentro de un cuarto de su propia casa en el número 194 de la Privada Parque Tamarindos en Tultepec, Estado de México.

De acuerdo con Ciro Gómez Leyva , en Imagen Televisión , la familia Jirado Canto fue reportada como desaparecida desde hace 8 días. Sus familiares dejaron de tener contacto con ellos, después de que salieron de la casa de la madre de Hugo Alberto en el Parque Residencial Coacalco en Ecatepec el jueves entre las 7 y las 8 de la noche.

Según los testimonios de amigos y familiares recabados por Imagen Noticias, Hugo Alberto y su familia se dirigían a su casa en Tultepec. Todas las noches hacían esto pues las gemelas iban a la casa de su abuela después de la escuela y de ahí eran recogidas por sus padres.

Hugo Alberto trabajaba para la empresa de paquetería UPS. Era supervisor del área de ventas en la aduana del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México. Las gemelas cursaban el tercer grado de secundaria y estudiaban teatro.

Los vecinos afirman que la seguridad dentro de la calle es muy estricta . Y quien cometió el asesinato debió abrir primero el portón de acceso a la privada.

Comenta un vecino de al lado que dice que el día jueves por la tarde estuvo un ruido así medio extraño, bueno, había ruidos extraños ahí en la casa, pero como había una fiesta en frente, pues no se definía si eran ruidos de la fiesta o ruidos de la casa, y pues no, hasta ahorita no sabemos más”, comentó María Luisa, vecina de Parque Tamarindos.