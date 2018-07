Será Alejandra Frausto la titular de Secretaría de Cultura; anuncia cambios

Cd. de México, Julio 16 – . Alejandra Frausto, Secretaria de Cultura Federal (SC) del virtual presidente electo Andrés Manuel López Obrador, anunció ayer los cuatro primeros nombramientos de su equipo de trabajo. El primero es Laura Esquivel, la exlegisladora y autora de Como agua para chocolate, quien encabezará la subsecretaría de Diversidad Cultural.

Además de la directora y guionista María Novaro, como titular del Instituto Mexicano de Cinematografía (IMCINE); Mardonio Carballo en la dirección general de Culturas Populares; y la ratificación de Diego Prieto, como director del Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH).

En entrevista, tras reunirse en privado con López Obrador, la promotora informó que se analiza la reducción de subsecretarías en la SC, así como las propuestas para transformar Los Pinos en centro cultural. Reconoció que tampoco se ha definido el presupuesto que se asignará a la dependencia y la sede a donde se trasladaría que, se ha dicho, sería en Tlaxcala.

Aseguró que el INAH y el Instituto Nacional de Bellas Artes (INBA) serán los dos grandes pilares de su proyecto de cultura, por lo que “permanecerán y tendrán fuerza para seguir operando”.

Además, la funcionaria -que entre 2013 y 2017 fue directora general de Culturas Populares- reveló que durante su encuentro con Obrador habló sobre el patrimonio histórico y cultural dañado por los sismos, y aseguró que éste será uno de sus ejes de trabajo, dado que hay más de dos mil inmuebles afectados.

Se ha propuesto un fondo a futuro, porque sabemos que no va a dejar de temblar y tenemos que estar previstos para proyectos de salvaguarda del patrimonio cultural; pero veremos en qué condiciones recibimos el avance, y esos detalles los podremos conocer cuando inicie la transición formalmente”, aunque ya se habla de que se requeriría entre 12 mil y 13 mil millones de pesos para continuar la restauración.

Sobre los nombramientos anunciados ayer, Excélsior consultó a Bolfy Cottom, especialista en legislación cultural, y el gestor cultural Eduardo Cruz Vázquez.

Cottom explicó que Frausto necesitará asesoría para abordar la revisión del marco jurídico de la Ley General de Cultura y Derechos Culturales, del reglamento de la SC y para revisar la probable duplicidad de funciones.

Agregó que, de los cuatro nombramientos, el que le genera dudas es Laura Esquivel. “Porque cuando fue la discusión sobre el planteamiento de la Ley General de Cultura, la señora Esquivel no tuvo la apertura de escuchar las diversas voces; y una subsecretaría, como la que encabezará, requiere escuchar las distintas voces del sector”.

Consideró que la ratificación de Prieto fue acertada. “Pero lo que sí me parece lamentable y contradictorio es que empiece anunciando que habrá una reducción de subsecretarías, si sólo son dos; me preocupa porque la SC no está, en términos de órganos administrativos, como las demás, sino que ya vive en la austeridad y la pobreza. Y si esa fuera la decisión… creo que deberían meditar profundamente para que no quede trunca su misión”.

Sobre la descentralización de la SC, Cottom dijo que eso “amerita una buena discusión porque no sé en qué sentido se usa el término descentralización o desconcentración, porque sólo se trata de un cambio de sede”, lo cual no en todos los casos es viable.

Además, los tlaxcaltecas se preguntan sobre el beneficio del cambio. “¿Va a generar nuevos empleos o todo el personal de la ciudad se moverá?, ¿qué impacto tendrá en la población y en los servicios? Creo que no tenemos el panorama completo para entender la lógica de este cambio”. Por último, apuntó que es interesante la idea de convertir Los Pinos en centro cultural, pero debe revisarse la vocación de los museos de la ciudad y, en esa lógica, volver a cambiar la vocación de Palacio Nacional.

Por su parte, Cruz Vázquez reconoció que los cuatro nombramientos son consecuentes con las ideas planteadas por Frausto.

Incluso, consideró que ratificar a Prieto en el INAH es “una consecuencia lógica que apuesta a una persona que trae una buena carrera y todos los hilos del patrimonio”, sin olvidar los pendientes por las afectaciones de los sismos de septiembre de 2017.

Y coincidió con Cottom en que no se debería suprimir una de las dos subsecretarías de la SC. “Yo no creo que la SC tenga una carga de duplicidades o exceso de trabajadores. A bote pronto no me parece que así sea, pero habría que hacer una revisión para identificar la duplicidad de funciones. Pero dos subsecretarías, me parece suficiente”.

Finalmente, pidió a Frausto que ningún nombramiento viole el reglamento del Servicio Profesional de Carrera, como en el caso de Culturas Populares y de otros cargos que estén sujetos a dicha ley.

