Serenar al país, principal prioridad del 2020 del presidente López Obrador

Cd. de México, Enero 02 – . El presidente Andrés Manuel López Obrador envió un mensaje para desear a las y los mexicanos un feliz año 2020.

Aseguró que el gobierno que encabeza fortalecerá su actuación para atender los grandes pendientes nacionales, como la inseguridad y la violencia.

Tengo mucha confianza de que vamos a ir apaciguando, vamos a ir serenando a nuestro país, porque no se permite la corrupción, porque se están atendiendo las causas que originaron la inseguridad y la violencia en México. Es decir, tiene que haber progreso y justicia; tiene que haber bienestar para la gente, tiene que haber empleos, se tiene que atender a los jóvenes como lo estamos haciendo”, remarcó.

Además de generar oportunidades, reiteró que es fundamental evitar el contubernio entre delincuencia y autoridades.

Eso ya pasó al basurero de la historia. Eso no va a volver a suceder. Nosotros queremos moralizar la vida pública de México y lo estamos haciendo. Estamos purificando la vida pública para que se tenga autoridad moral y se pueda tener autoridad política y vamos a lograr la Cuarta Transformación de la vida pública de México”, apuntó.

Explicó que “independientemente de la corriente de pensamiento a la que se pertenece o a la religión que se profese. Tenemos que unirnos todos los mexicanos y les deseo felicidades para el 2020 de todo corazón”, expresó.

Desde la zona arqueológica de Palenque, el jefe del Ejecutivo afirmó que el 2019 fue un año de avances y logros.

Inició la transformación de la vida pública de nuestro país. Puedo asegurar que se acabó con la corrupción, sobre todo arriba; no hay impunidad; la economía se mantuvo estable, se fortaleció el peso, no hay inflación, aumentaron los salarios mínimos como no había sucedido en 40 años, y hay bienestar en nuestro pueblo, sobre todo desarrollo”, puntualizó.

Sostuvo que en la Cuarta Transformación los ingresos se distribuyen con justicia: “Muchos mexicanos, millones de mexicanos, están recibiendo apoyos, beneficios como nunca había sucedido”, aseveró.

El presidente López Obrador reanudará sus actividades hoy.

