Sí llegará Servicio de Taxis Uber a N. Laredo, asegura el CINLAC

Nuevo Laredo Express

Nuevo Laredo, Diciembre 11 – . Nuevo Laredo está contemplada como la tercera ciudad en fila que contará con el servicio de taxis tipo Uber, aseguró Fernando Rodríguez Garza, presidente del Consejo de Instituciones de Nuevo Laredo, A. C.

Hizo saber que la plataforma Uber, recientemente dio a conocer que su inicio de actividades en Tamaulipas será en las siguientes semanas y como primer punto aparece la ciudad de Tampico.

“Según la información que tuvimos en Ciudad Victoria, en la oficina de Autotransporte Público en Tamaulipas, el servicio Ubre iniciará en Tampico, continuará hacia Ciudad Victoria y se establecerá posteriormente en Nuevo Laredo”, dijo.

La plataforma Uber anunció su llegada inicial a Tampico y posteriormente a Ciudad Victoria, donde ofrecerán sus servicios de transporte privado, lo que significará no solo una opción a los ciudadanos de la entidad, sino traerá la generación de empleo.

“El funcionamiento de los taxis Uber estaría en actividad en los primeros meses del próximo año, así también va con la modernización que pretende el Gobierno Municipal, pues será de respuesta inmediata sus servicios y no estarán sujetos a los llamados sitios”, comentó.

Afirmó que el servicio de Uber, confirmado por el mismo Autotransporte Público en Tamaulipas será contribuyente al desarrollo, al generar una dinámica laboral por el traslado que permitirá de los empleados y del turismo.

Recientemente en una entrevista con concesionarios del transporte urbano, igual el manejo el arribo de los taxis Uber, que sin duda serán una competencia pero también en la conciencia de pasar de operadores de camiones de pasajeros a Uber.

Rodríguez Garza dijo; “Esto nos beneficiará a todos, pues permitirá una ciudad moderna, estará al alcance de todos este tipo de servicio de transporte, será barato y será contribuyente a una dinámica en la economía”.

Me gusta: Me gusta Cargando...