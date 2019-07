“Sí pero no”, al cruce de la carga peligrosa en Puente del Comercio

Nuevo Laredo Express

Nuevo Laredo, Julio 31 – . A seis años de haber cumplido con el último requisito para el cruce de materiales peligros y a medio daño de haber sido autorizado el cruce por Nuevo Laredo, este continúa sin ser concretado por razones que desconoce la Aduana.

La prohibición del cruce de carga peligrosa por el Puente III del Comercio Mundial sigue vigente aunque con autorización, al transcurrir más de un lustro de haber cumplido con la totalidad de los requisitos y sin embargo aún pende de trámites burocráticos.

El cruce de materiales peligrosos no cruzan por el Puente del Comercio Mundial, aun cuando los gobiernos de Nuevo Laredo y Laredo, Texas declararon concluidas las instalaciones en el cruce.

Apenas al inicio de año, autoridades de gobierno de Nuevo Laredo y Laredo, Texas dieron a conocer públicamente que había sido autorizado el paso de carga peligrosa por ambas ciudades a través del puente internacional y dejaban de ser exclusivo de la Aduana de Colombia.

De acuerdo a los antecedentes de gestión en poder del Fideicomiso del Puente III del Comercio Mundial, dependía solamente de cuatro puntos la autorización del cruce de materiales peligrosos por la Aduana de Nuevo Laredo y cada una de ellas ineludible en su cumplimiento para iniciar el protocolo de cartas diplomáticas.

Entrevistados los dueños de algunas empresas, hicieron saber que la autorización del cruce de carga peligrosa, solamente sería devolver a Nuevo Laredo lo que por años manejó y sin embargo dejó en exclusividad para la Aduana de Colombia que suma 18 años con ese movimiento de carga, aun cuando incumple con requisitos de seguridad.

“Es un sí pero no, es autorización”, dijo, para luego abundar en la inconformidad del sector trasporte, por el hecho de haber sido autorizado el cruce hace seis meses sin llegar a concretar, así también que sea reserva exclusiva para la Aduana de Nuevo León, no obstante no tiene capacidad de seguridad.

