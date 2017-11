Sigue en lamento El Bronco por acopio difícil de firmas; hay duplicadas, dice INE

Monterrey, Nuevo León, Noviembre 24 – . Tras rechazar que utilice el aparato de gobierno para promocionarse, Jaime Rodríguez aceptó que la mayoría de las firmas que ha conseguido hasta ahora para buscar la candidatura presidencial independiente, las ha obtenido en Nuevo León, estado que administra, por lo que necesita intensificar la recolección en las demás entidades.

Aunque va de puntero entre los inscritos sin partido, “El Bronco” señaló que no ha avanzado como desearía en la captación de apoyos ciudadanos, porque carece de una estructura formal en toda la República para el propósito.

“La instrucción a mi equipo es que se concentren en lograr el requisito. Y no somos un equipo muy grande. Estoy batallando por eso, no tenemos la capacidad suficiente para la recaudación financiera y no vamos al ritmo que creía que pudiéramos ir”, manifestó el gobernador.

“Ya luego iremos subsanando el requisito de los 17 estados. En Tabasco ya logramos el requisito. En Coahuila puedo lograrlo un poco más rápido, y ahí se necesitan unos 20 mil. Chiapas me está dando buen resultado. Sorprendentemente el Estado de México nos está apoyando bastante. En Michoacán llevo más firmas que Margarita (Zavala), y eso que Felipe Calderón es de ahí”, expuso.

Señaló que, como estrategia, primero conseguirá de cualquier entidad los 866 mil respaldos que le demanda el Instituto Nacional Electoral (INE) para obtener la nominación formal y después se concentrará en buscar las cuotas que pide por cada uno de los 17 estados que, como mínimo, se le exigen.

Hasta el miércoles 22 de noviembre, Rodríguez Calderón llevaba 312 mil 822 firmas, equivalentes al 36.1% de las necesarias. De este total, 160 mil habían sido recabadas en Nuevo León.

Además, dijo “El Bronco”, el INE le ha detectado 16 mil rúbricas duplicadas, una irregularidad de la que aún no ha encontrado explicación.

Reiteró que para continuar con su plan de candidatura, primero, obtendrá 500 mil respaldos en Nuevo León, o de lo contrario dejará sus aspiraciones y se concentrará en gobernar la entidad, como se comprometió cuando asumió el puesto en octubre del 2015.

Aseguró que no existe un plan para obligar a los trabajadores del gobierno del estado para que firmen a su favor.

“No le pedimos a nadie, firma el que tiene voluntad para hacerlo. Firma el que está en el gobierno o donde sea”, acotó.

El nuevoleonés consideró que los precandidatos Armando Ríos Piter y Pedro Ferriz evidencian desesperación, al acusarlo de sufragar la recolección de firmas con recursos del erario.

“Ya es la desesperación de los dos. Han sido testigos ustedes en Nuevo León y me persiguen por todas partes. Dónde y a qué hora hacemos eso. Las firmas que llevamos las registra el INE por estado. Ahí están los nombres de los gestores, todo es transparente. Ayer hice la primera declaración por la fiscalización que nos hacen de los gastos”, dijo.

Subrayó que ya está acostumbrado a la adversidad, y consideró que quienes lo critican únicamente consiguen que más gente lo conozca.

Para disipar dudas sobre el uso de las redes sociales oficiales, llevó a los reporteros a una oficina en el Palacio de Gobierno, que llamó de broma su “cuarto secreto”, donde se encuentran las computadoras con las que monitorea el tráfico de información y comentarios en la red.

En el lugar había unos seis jóvenes que forman parte del equipo de 16 que integran el área de redes, y que son quienes ven Facebook y le ayudan a responder mensajes y conocer el sentir de la ciudadanía que navega en los diferentes espacios de Internet.