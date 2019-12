Sigue envuelto en la polémica Paco Taibo II; que los editores digan misa

Guadalajara, Diciembre 06 – . Hace mucho no ha habido años fáciles para la industria”, dijo ayer Juan Arzoz, presidente de la Cámara Nacional de la Industria Editorial Mexicana (Caniem), que enfrenta uno de los mayores desacuerdos con el gobierno mexicano, ya que, ante la deuda que tiene con los editores la cadena de librerías Educal, les ofrece una quita de 20%, es decir, pagarles sólo 80% de los libros vendidos.

Las cosas con Educal están empantanadas. La quita nos parece fuera de lugar. Como Caniem no podemos decirle a los editores que no cobren o sí cobren, estaríamos contraviniendo las leyes de competencia. Sin embargo, tendremos reunión la próxima semana en Hacienda y, con base en esto, pelearemos con Educal que el pago sea completo”, afirmó el editor en la rueda de prensa en la que informó los indicadores del sector en 2018.

Tras reconocer que acciones como esta restan la confianza de los editores en el gobierno, Arzoz dice que no han pensado en tomar una acción legal, como el amparo, pues la negociación con Educal sigue abierta.

No es el caso de Roberto Banchik, director de Penguin Random House México, quien destacó: “queremos que nos paguen lo que ya vendieron, ni más ni menos. Pagar sólo 80% de la deuda no es la posición correcta. Nos han dicho que ellos no son responsables, cosa que me parece terrible, pues uno trabaja con instituciones, no con personas. La nueva administración debe pagar. Esa es mi postura”, indicó.

Antes hemos dado quitas a librerías, pero a las que están cerrando y ya no trabajamos más con ellas. Lo que no puedo es dar una quita y seguir trabajando”, aclaró.

Ante esto, Paco Ignacio Taibo II, titular del Fondo de Cultura Económica, institución que absorberá a Educal, ratificó: “la vieja administración le debía a las editoriales 97 mdp. Hacienda liberó una parte que cubre el 80, 82 por ciento. Por eso les hicimos esa oferta. El riesgo era que Educal quebrara. Y ¿sabes qué pasaba si quebraba? Que nadie cobraba nada.

Dirán misa. Me vale sombrilla lo que digan. Se negoció con 130 acreedores, 129 dijeron sí. ¿Y luego? No existe deuda nueva. Educal está pagando los libros que compró en 2019. Vamos al día, quizá hay un mes de retraso, lo normal. Yo me pregunto, ¿estarían a favor de quebrar a Educal?”, reviró.

