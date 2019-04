Sigue la moda; actriz desconocida interpretará a Lady Diana Spencer

Reino Unidos, Abril 11 – . La serie “The Crown”, que relata la historia de la familia real inglesa, ya tiene a la actriz que interpretará a Lady Diana Spencer en su cuarta temporada, la principiante Emma Corrin.

Después de dos temporadas y diversos reconocimientos a los que se ha hecho acreedora, la emisión estrenará este año su tercera entrega; y aún no hay fecha para la cuarta parte, donde aparecerá la princesa Diana de Gales.

Según información del portal The Hollywood Reporter, Emma Corrin es una actriz principiante. Debutó en la película “Misbehaviour”, un drama que trata la historia de un grupo femenino del movimiento de liberación de mujeres, involucrado en la afectación del concurso Miss Mundo en 1970, celebrado en Londres.

Estoy muy emocionada y honrada de unirme a The crown para su cuarta temporada. He estado pegada a la serie desde el primer episodio y pensar que ahora me uno a esta familia actoral increíblemente talentosa es surreal. La Princesa Diana fue un ícono y su efecto en el mundo permanece profundo e inspirador. Que me hayan dado la oportunidad de explorarla a través de la escritura de Peter Morgan es la oportunidad más excepcional y me esforzaré por hacerle justicia”, expresó Corrin.

Morgan, quien es el creador de la serie, comentó al respecto: “Emma es un talento brillante que inmediatamente nos cautivó cuando apareció para el rol de Lady Di. Así como tiene la inocencia y belleza de la joven Diana, tiene también en abundancia, el rango de complejidad para retratar a una mujer extraordinaria que pasó de ser una adolescente anónima a convertirse en la mujer más icónica de su generación”.

La serie, que tiene como protagonista a la actriz Claire Foy, integrará a su elenco a actores como Olivia Coleman, quien hará el papel de la Reina Elizabeth II; Emerald Fennell como Camilla Shand; Tobias Menzies como el Príncipe Philip; Helena Bonham Carter como la Princesa Margaret, entre otros.

