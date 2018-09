Sigue perdido en la fantasía el cine y es ahora Shazam el nuevo héroe

Cd. de México, Septiembre 03 – . Su éxito en la industria del entretenimiento se dio entre el 2007 y el 2012, justo cuando Zachary Levi fue el protagonista de Chuck, esa serie con tintes de comedia y espionaje en la que el actor, de 37 años, interpretaba a un nerd que debido a un email empieza a ser perseguido por agen­tes del gobierno estaduni­dense. Esas credenciales fueron las que le permi­tieron a Levi llegar al Uni­verso Cinematográfico de DC Comics y unirse a superhéroes como Super­man, Batman o la Mujer Maravilla con el personaje de Shazam.

Crecí leyendo cómics, novelas gráficas y video­juegos, viendo películas de ciencia ficción y fanta­sía. Eso me hace un gran nerd. Soy un apasionado de la tecnología, del futu­ro, de la ciencia y del arte, así que ponerme el tra­je de Shazam es un sueño hecho realidad. Siempre me he sentido muy emo­cionado y apasionado al tener este trabajo como actor, pero ahora ser par­te del Universo de DC Co­mics lo veo como un gran regalo. Poder contar es­tas historias a otras per­sonas es muy interesante. Estoy tomando todo con calma, no sé qué esperar en el futuro de Shazam, pero espero que le vaya bien al personaje”, declaró Zachary Levi , en entrevista telefónica desde Nueva York.

Aunque se tienen gran­des expectativas sobre este superhéroe que llegará a la pantalla en abril de 2019, en la cinta ¡Shazam! el ac­tor no se deja intimidar y trata de tomar las cosas con tranquilidad.

No sé si va a cambiar mi vida, pues va a depen­der de cómo le vaya a la película en la taquilla. Si es una cinta exitosa, sin duda cambiará mi vida, pero no creo que modifique lo que es Zachary Levi. No creo que el éxito me vaya a cambiar a mí, pero sí que lo hará con las responsabi­lidades que yo pueda tener, lo que implica representar a un superhéroe en la pan­talla grande. Mi corazón y mi mente siempre van a ser iguales, siempre voy a ser yo”, detalló el actor, nacido en Lake Charles, Louisiana.

Lo que es un hecho es que a partir de que se dio a conocer su elección como Shazam, las invita­ciones a distintos eventos relacionados con geeks y superhéroes son par­te esencial de su agenda. Zachary Levi visitará nues­tro país para ser parte de los invitados especiales de la Convención Internacional Card Capital Fest Comics & Anime, que se llevará a cabo el 1 y 2 de diciem­bre en el Centro de Con­venciones y Exposiciones Toluca (CCYET).

“Asumo que los geeks mexicanos son iguales a los estaduni­denses. Nos gustan las mismas cosas, hablamos diferentes idiomas, pero estoy convencido de que el lenguaje de los cómics y las historietas es universal.

Ser un geek o un nerd atraviesa las fronte­ras. Puedes ser un fan de Superman en México, Estados Unidos o en Alemania y todos nos va­mos a emocionar por las mismas cosas o noticias, pues compartimos un len­guaje similar. No había es­tado en una convencion mexicana y me emocio­na ser parte de este gran evento, me emociona sa­ber que voy a poder estar con los fans mexicanos, compartiendo la cultura del cómic”, explicó el actor, al que vimos como Fandral en las cintas de Thor, cu­riosamente del sello Mar­vel, competencia directa de DC Comics.

¡Shazam!, cinta que se rodó el año pasado en Toronto, fue dirigida por David F. Sandberg y con­tó con las actuaciones de Michelle Borth, Mark Strong, Djimon Hounsou, Jack Dylan Grazer y As­her Angel. Este último es la versión adolescente de Billy Batson, quien en el cómic se transforma en Shazam luego de que hace un viaje en metro que le lleva a otra dimensión, en la que conoce a un he­chicero llamado Shazam, quien al buscar un reem­plazo, elige a ese joven para que se convierta y ad­quiera sus poderes. Es ahí donde entra Zachary Levi, quien es el que se convier­te en ese adolescente cada vez que dice “Shazam”.

Este superhéroe fue creado en 1939 por el guionista Bill Parker y el dibujante Clarence Char­les Beck y se dio a conocer en los cómics como Ca­pitán Marvel, sin embar­go, cuando el sello Marvel registra el nombre, DC Cómics se vio obligado a cambiarlo. Así que desde el 2011 se comenzó a dar a conocer como Shazam. Éste es el acrónimo de lo siguiente: S de Salomón, que posee la sabiduría; H de Hércules, relacionado con la fuerza; A de Atlas, referente a la resistencia; Z de Zeus, vinculado con el poder; A de Aquiles, sinónimo de valentía; y M de Mercurio, que tiene que ver con la velocidad.

El personaje conec­ta con la gente al ser una historia universal acerca del despertar de un joven, de un chico que quiere ser alguien. Todos pasamos por esa etapa, todos que­remos ser, aún siendo adultos, superhéroes, de­cidir entre el bien y el mal. Todos pueden conec­tar con esa idea y está relacionado con el tema de la familia, pues en la histo­ria Billy Batson es un huér­fano, que va cambiando a cada rato de familia adoptiva. Es un chico que busca encajar”, comentó Levi, al que escuchamos como Flynn Rider en la cinta animada Encantados.

