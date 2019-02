Sigue sensacional Yalitza Aparicio, ahora, ahora al posar frente al muro

Cd. de México, Febrero 14 – . La oaxaqueña Yalitza Aparicio causó sensación hace unas semanas durante una sesión fotográfica realizada en las Playas de Tijuana, Baja California, en la frontera.

La sesión para la revista W Magazine fue dirigida por Alfonso Cuarón y se convirtió en una portada más para la carrera de la actriz nominada al Oscar.

La idea de hacerlo en el muro fronterizo era concientizar a las personas, pues de acuerdo con el director:

Yalitza se parece mucho a las personas que intentan cruzar a Estados Unidos para tener una vida mejor. Pero ahora, debido a la atención que está recibiendo, se ha vuelto especial. Yalitza podría ser la gente en el muro, y ellos podrían ser ella”, comentó Cuarón, en entrevista con la publicación.

En una de las imágenes varias personas posaron junto a la actriz.

Para la sesión, Yalitza usó prendas de diseñadores mexicanos, como Julia y Renata y Francisco Cancino.

Los muros no tienen sentido. Ya sea que exista o no una estructura física, me preocupa más el muro invisible que divide las clases sociales y los orígenes. Esa es una barrera que aceptamos todos los días, sin pensar”, dijo Cuarón.

