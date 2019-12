Sin fondos para 2020 la Comisión Estatal que busca de desaparecidos

Nuevo Laredo Express

Cd. Victoria, Diciembre 13 – . La Comisión Estatal de Búsqueda de personas desaparecidas de Tamaulipas no cuenta con recursos propios para operar en 2020. A pesar de que la Comisión Nacional les otorgó 11 millones de pesos para comprar equipo, ni siquiera tiene personal operativo por lo que organizaciones civiles buscan que los municipios brinden aportaciones para su funcionamiento.

En entrevista, el activista Geovanni Barrios Moreno del colectivo Justicia Tamaulipas A.C. y asesor de la comisión estatal de búsqueda explicó que la dependencia solicitó al Congreso local que en el presupuesto de egresos del 2020 se etiquete un rubro específico para la comisión.

Detalló que los 43 municipios pueden donar un millón de pesos a la comisión estatal que provendrían de los nuevos impuestos que se pretenden crear en la entidad por la recolección de basura.

“Si lográramos esto, de las alcaldías, sería el primer estado del país en donde los municipios asumieran la responsabilidad que les corresponde y estarían apoyando para que funcione adecuadamente”, declaró el activista.

Este año se creó la comisión estatal de búsqueda y operó con recursos de la Fiscalía General de Justicia de Tamaulipas; la Comisión Nacional de Búsqueda aprobó un proyecto para otorgarle 11 millones de pesos destinados a la compra de equipo como vehículos, drones, perros de búsqueda entre otras cosas, sin embargo, aún falta el recurso para contratar personal.

“Si en la ley de egresos del 2020 no está etiquetado un rubro para la Comisión Estatal de Búsqueda de personas, en junio o julio será inoperable porque no va a tener recursos. Para que esto funcione bien se tienen que crear subsedes, no puedes trasladarte a todas las partes, porque tarde o temprano te vamos a exigir más, porque no puedes hacer una búsqueda y regresar en tres meses, las familias no vamos a aceptar eso, queremos búsqueda continua”, manifestó Barrios Moreno.

Detalló que se requieren al menos 50 personas capacitadas para que arranque funciones la comisión, por ello consideró que los municipios pueden vincular los nuevos impuestos a la dependencia pues invierten mayores recursos en espectáculos de unas cuantas horas.

Barrios Moreno expresó que en la entidad existen al menos 15 mil personas desaparecidas, sin embargo, debido a la falta de un protocolo de arranque de las comisiones de búsqueda estatales la eficacia para localizarlas es mínima.

Además de que legalmente se toman como resultados los casos de personas que se apartan de su familia por cuenta propia y se relegan, o que llevan varios años lejos y fueron víctimas de violencia.

“Un protocolo de inicio para las comisiones es algo que yo considero se debió haber hecho y no nada más simular que tenemos una comisión pero inoperante por falta de capacidad humana y económica”, aseveró.

