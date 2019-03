Sitúan a Tamaulipas en peligrosa trampa para el paso de migrantes

Nuevo Laredo Express

Cd. de México Marzo 15 – . Tamaulipas se ha convertido en un territorio de alto riesgo para los migrantes centroamericanos: 22 están desaparecidos y 135 más fueron asegurados por las autoridades en su intento por cruzar la frontera de manera ilegal.

El gobernador de Tamaulipas, Francisco García Cabeza de Vaca minimizó la crisis migratoria y aseveró que el rapto de migrantes por parte de polleros son prácticas de tiempo atrás y no hay denuncia al respecto.

“Para aclarar, no hay desapariciones (Tamaulipas), no hay ningún indicio, son prácticas que ya tienen mucho tiempo en México, se están haciendo las investigaciones al respecto, es parte del fenómeno migratorio que se vive en otras partes del mundo y no somos la excepción”, señaló García Cabeza de Vaca.

De acuerdo con el mandatario, estas personas contratan los servicios de polleros e indicó que se ha pedido a las autoridades del Instituto Nacional de Migración, incremente las acciones y asigne a más elementos para detectar a personas que han ingresado a México de manera ilegal.

“Tenemos el fenómeno de centroamericanos que buscan el sueño americano y pagan a personas del otro lado de la frontera para que los lleven a Estados Unidos, ya pedimos al Gobierno federal estén más atentos, desde hace tiempo se relajó la vigilancia, lo que es aprovechado incluso por grupos delincuenciales”, manifestó el mandatario.

Sostuvo que ya existe una coordinación entre su gobierno y la administración federal e insistió que lo ocurrido con los pasajeros del autobús interceptado el pasado 7 de Marzo en el ejido Palo Blanco, cerca de Reynosa, es consecuencia del modus operandi de polleros y grupos delincuenciales para cruzar migrantes hacia Estados Unidos.

ASEGURAN A 135 MIGRANTES

En acciones desarrolladas por autoridades mexicanas en las últimas horas se logró el aseguramiento de un total de 135 migrantes centroamericanos en diversos municipios del norte y sur de Tamaulipas.

Según información del Instituto Nacional de Migración (INM) fueron 76 centroamericanos en la fronteriza ciudad de Reynosa, 25 en el punto de revisión de La Coma, en San Fernando, y 34 en Altamira, municipio localizado en la zona metropolitana de Tampico y Ciudad Madero.

Son de nacionalidad hondureña, guatemalteca y salvadoreña, así como cinco mexicanos que también de manera ilegal pretendían cruzar el río Bravo.

Los 76 centroamericanos asegurados fueron en las inmediaciones del Río Bravo, cerca del ejido Reynosa Díaz, quienes estaban junto a cinco mexicanos que pretendían cruzar a Estados Unidos, mismos que también quedaron asegurados.

A 147 kilómetros de distancia, en el punto de revisión La Coma, de San Fernando, elementos de la Policía Federal y agentes de Migración aseguraron a 25 migrantes de nacionalidad guatemalteca cuando intentaban llegar a la ciudad de Reynosa procedentes de la Ciudad de México en un autobús Ómnibus de México.

De los 36 pasajeros, 25 no contaban con documentación, confirmándose que se trata de ciudadanos guatemaltecos.

En la parte sur, concretamente en Altamira, 34 migrantes centroamericanos, 19 adultos y 15 menores, fueron rescatados por militares en un domicilio de la colonia Laguna de la Puerta, asegurando además cuatro vehículos, tres armas largas, cargadores, cartuchos y una cisterna, presuntamente utilizada para robo de combustible.

SECUESTRAN A CUBANOS

En Reynosa se reportó la desaparición de cuatro ciudadanos cubanos que tenían el objetivo de cruzar la frontera. Familiares radicados en Estados Unidos dieron a conocer el hecho, aseguran han tenido contacto con los secuestradores quienes solicitan un rescate de mil 500 a mil 800 dólares (29 a 34 mil pesos) por cada uno.

Me gusta: Me gusta Cargando...