Sobreviven gasolineros con créditos forzados para sostener los precios

Nuevo Laredo Express

Nuevo Laredo, Tamaulipas, Diciembre 13 – . Con estrategias de créditos y competencias sin pánico, es como el sector gasolinero mantiene a flote sus negocios y así enfrentar la liberación de precios determinada por el Gobierno Federal.

A medio año de haber entrado en vigor la liberación de precios a la gasolina, la mayoría de los expendios acataron la disposición de aportar de su bolsa el recurso del estímulo a fin de poder sostener precios y a su vez clientes, dijo José Luís Palos Morales.

El presidente de la Asociación de Gasolineros de Nuevo Laredo, estableció que si bien el invertirle al estímulo, la autoridad fiscal cumple con la devolución en un plazo perentorio, esto significa un esfuerzo hasta el sacrificio por parte del concesionario.

Como efecto de este proceso, dijo que entre las secuelas del clima de incertidumbre que atrapó al sector, quedó la venta o renta de algunas cinco gasolineras al Oxxo de las 53 existentes entre particulares.

“Lo único malo es nuestro estado financiero, el que hemos tenido que salvar con créditos para cubrir el estímulo mensual, que nos lo devuelve el gobierno pero hemos atravesado propiedades”, comentó.

Cada empresa gasolineras tiene que cubrir mensualmente alrededor de dos millones de pesos como estímulo, lo que les permite dar más barato el litro de gasolina y hacer frente a la competencia con el lado americano.

Palos Morales, observó que e l principal obstáculo es la política fiscal, que mientras no dé a conocer las reglas del juego y en realidad se elimine la carga tributaria que se aplica a la gasolina no podrá conseguirse resultados favorables. Así, los expendedores propietarios de gasolineras están sin condiciones de liberar el precio.

La liberación al precio de la gasolina no se refleja en el costo al consumidor. Mientras Petróleos Mexicanos se mantenga como rector y no se defina la política fiscal no hay condiciones que permita a gasolineras vender a precios verdaderamente variables, puntualizó el empresario.

