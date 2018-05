Sorprende Anaya, dispuesto a alianza con Peña Nieto para truncar a AMLO

Cd. de México, Abril 30 – . Por primera vez en su campaña por la Presidencia de la República y ante miembros del grupo financiero Citibanamex, el candidato Ricardo Anaya manifestó de manera expresa su disposición a hablar directamente con el presidente Enrique Peña Nieto para “construir” una alianza que derrote a Andrés Manuel López Obrador.

La confesión de Anaya se produjo en la reunión privada que tuvo con directivos y empleados de Citibanamex la mañana del viernes 27, y ante preguntas del locutor Leonardo Curzio, quien de manera expresa lo consultó cómo cree que transcurrirán próximamente las campañas y si podría dialogar con sus adversarios Margarita Zavala, candidata sin partido y José Antonio Meade, aspirante priista.

“Yo esperaría que transcurran por la vía de la altura de miras y del patriotismo. Esta no es una elección más. En esta elección realmente está en juego el futuro del país. Y está muy claro en los números que nuestra coalición es la única que le puede ganar a Andrés Manuel López Obrador.

“Entonces –añadió– yo lo que espero es que haya sensatez, que nos podamos sentar a la mesa a construir durante los próximos 65 días que restan de campaña. No me voy a ocupar de andar peleando con el PRI, me voy a ocupar de contrastar con López Obrador, que es a quien le tenemos que ganar esta elección”, dijo al ser interrumpido por los aplausos de los ejecutivos.

“Y yo esperaría también que haya un mínimo de sensatez”, comenzó a decir Anaya cuando Curzio lo interrumpió.

–¿Esperarías o procurarías que hubiese eso? A ver, te lo pregunto directamente: Se publica nuevamente una nota, no muy sustentada, en un diario digital español diciendo “Anaya está siendo investigado por Europa”. Tú una cita con Peña para decirle: “A ver, señor, estamos discutiendo el futuro del país y aquí hay un conjunto de reformas frente a un señor que no quiere esas reformas. ¿Tú esa cita se la pedirías y hablarías directamente con él, Peña Nieto?

–Mira, más que pedir la cita, y yo también les ruego que comprendan que tengo ser muy prudente si quiero ganar esta elección, decir: hay que hacer que las cosas sucedan de manera inteligente. Lo que te puedo decir, Leonardo, es: la ruta es la de sumar esfuerzos (entre) los que queremos un país moderno, un país abierto al mundo, un país sin amnistías, un país con estado de derecho, un país con reforma educativa que siga avanzando y no un pacto que con la CNTE que no ha hecho más que detener la educación en los estados en donde domina.

“Yo estoy absolutamente abierto a construir con quienes haya que construir para ganar esta elección y darle viabilidad al futuro del país”.

–¿Pero existe esa posibilidad? –le pregunta Curzio, quien ante los aplausos repitió lo que no se escuchó que respondió Anaya: “Digamos que sí”.

Fue el equipo de campaña de Anaya quien difundió la videograbación de la reunión de éste con los directivos de Citibanamex, celebrada de manera privada el viernes.

