Sorprende extraña elevación de pequeña comunidad británica

Inglaterra, Abril 16 – . Willand es una pequeña aldea británica del condado de Devon, al sur de Inglaterra, en la que se está dando un curioso fenómeno para el que los expertos no encuentran explicación. Cada año, el terreno se eleva 2 centímetros sin razón aparente. Aunque los habitantes no lo perciben y no hay daños estructurales en las edificaciones, los responsables de la investigación llevada acabo aseguran que debería indagarse más hasta dar con la causa para descartar posibles daños al medio ambiente.

Según cuentan en The Telegraph, este inusual crecimiento de Willand fue detectado hace unos años por un grupo de investigadores de la empresa Geomatic Ventures Limited (GVL), derivada de la Universidad de Nottingham.

Durante dos años, de 2015 a 2017, han estado recopilando imágenes con ayuda del satélite Sentinel-1 de la Agencia Espacial Europea para trazar el que se ha convertido en el primer mapa de movimiento terrestre en Gran Bretaña.

La primera teoría que barajaron fue que esta elevación podría estar relacionada con la minería. Según explica a The Telegraph, el director técnico de GVL, Andy Sowter, “en general, vemos este tipo de levantamiento cuando ha habido trabajos de minería y las bombas se han apagado, lo que permite que el agua se filtre gradualmente hacia el suelo”.

Así que lo primero que hicieron fue ponerse en contacto con la Sociedad Geológica Británica para informarse de si había un pasado minero en la zona, cosa que fue descartada. “Así que no tenemos idea de lo que esta pasando”, reconoce el doctor Sowter.

Aunque es “imperceptible” para los habitantes del pueblo y “es poco probable que haya algún daño estructural”, este experto explica que hay que extremar las precauciones con la línea de alta velocidad que pasa por allí, que requeriría de un cuidado específico.

Además, Sowter explica que debería seguir investigándose la razón de este fenómeno que afecta a un área de unos dos kilómetros de ancho, porque una de las posibles causas podría ser una descarga de desechos o una gran fuga, lo que sería “una amenaza para el medio ambiente”.

