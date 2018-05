Sorprende John Travolta al bailar en Cannes al estilo ‘Vincent Vega’

Cd. de México, Mayo 21 – . Cuando te decimos el nombre ‘John Travolta’ ¿Qué es lo primero que se te viene a la mente? Si pensaste en la palabra baile estás en la misma sintonía que nosotros.

El actor estadounidense saltó a la fama y se volvió una leyenda con cintas como ‘Fiebre del sábado por la noche’, ‘Vaselina’ y ‘Pulp Fiction’ las cuales aunque tienen tramas muy diferentes poseen algo en común: a Travolta luciendo sus movimientos en la pista.

Recientemente el actor enloqueció a sus seguidores al protagonizar una escena muy ‘Vicent Vega’ (personaje principal Pulp Fiction) cuando vestido con traje y corbate se subió a una tarima a realizar una peculiar coreografía.

El suceso ocurrió la semana pasada en el Festival de Cine de Cannes durante la presentación de la película ‘Gotti” en la cual el artista interpreta a un famosojefe de la mafia neoyorquina.

Tras la proyección, los invitados pudieron asistir a una actuación del rapero estadounidense 50 Cent.

Mientras este interpretaba su éxito ‘Just a Lil Bit’, el actor brincó al escenario y se puso a bailar muy quitado de la pena.

El baile fue todo lo que sentí en aquel momento”, relató luego a los periodistas, destacando que salir a bailar fue idea suya.

Por su parte, el rapero publicó el video en Twitter con este mensaje:

Juro que vine hasta aquí solo por él”.

Me and John Travolta partying l swear l only came out here because of him. pic.twitter.com/naQXTMGnxr

Obviamente al viralizarse el video los internautas no tardaron en expresar sus opiniones y hasta compartir numerosos memes recordando sus famosas escenas de baile.

En serio, John Travolta es una leyenda viva”, escribió 5BprimeTime805.

Mientras, otros bromearon que ahora hay que esperar una ‘iniciación’ de 50 Cent como seguidor de la Iglesia de la Cienciología, de la cual Travolta es un miembro activo junto con su mujer, Kelly Preston.

50 [Cent] está a punto de convertirse en cienciólogo”, escribió @olejoshieb.

Sigue siendo cool”, afirmó @Tiffee540.

Como era de esperar algunos usuarios aprovecharon la ocasión para burlarse cruelmente del actor.

¿Qué pasó con John Travolta? Perdió su cabello y sus movimientos”, afirmó @xandergomez.

¿A ti que te pareció su baile?

