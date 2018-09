Sorprende respuesta de Maradona tras quedar fuera Dorados de Copa

Cd. de México, Septiembre 27 – . Para Dorados de Sinaloa, el equipo de Diego Maradona, se terminó el paso por la Copa México. En lo que era el tercer partido con Maradona como entrenador, Dorados perdió por 2-1 con los Gallos Blancos de Querétaro, que actúan en la máxima categoría del fútbol azteca.

“¿Presión? ¿Sabés quién la tiene? El hombre que sale a trabajar a las 4 de la mañana y no puede llevar 100 pesos a la casa. Ese tiene presión porque le tiene que dar de comer a su hijos. Yo no tengo presión, yo tengo la olla llena, gracias a Dios”, fue la categórica respuesta de el Diez en la conferencia de prensa, aunque luego bajó el tono a su declaración: “Mi presión es 11-7 cada vez que me tomo”.

Querétaro marcó distancias muy temprano, con dos excelentes tiros libres del delantero brasileño Camilo Sanvezzo a los 8 y a los 17 minutos del primer tiempo. Dorados intentó achicar diferencias, pero el descuento llegó muy tarde, a los 44 del segundo tiempo, a través de Fernando Arce Juárez, tras aprovechar un rebote.

Sin embargo, el equipo de Maradona no volvió a tener más ocasiones y se notó cansado en el complemento, a pesar de que el técnico argentino realizó cinco cambios entre su once titular del sábado pasado y el de este miércoles.

Marginado de la Copa México, Dorados se enfocará ahora en lo más importante, el torneo Apertura de segunda división, en el que ocupa el duodécimo puesto entre 15 equipos. El próximo desafío será el sábado próximo, desde las 21, frente a Leones Negros, en un partido por la décima fecha.

“Estoy orgulloso de mis jugadores. El rival es de una categoría superior y no bajamos nunca los brazos, por eso me siento orgulloso. Nos veremos en Primera con estos muchachos y les jugaremos la revancha”.

