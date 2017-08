Sorpresiva gira de supervisión de Francisco Cabeza de Vaca a hospitales

Nuevo Laredo Express

Cd. Reynosa, Agosto 10 – . Con el fin de constatar el trabajo del personal del Hospital General y Centro de Salud de Reynosa, el gobernador de Tamaulipas, Francisco García Cabeza de Vaca, realizó una supervisión sorpresa a las instalaciones.

El mandatario buscó verificar la atención que reciben los derechohabientes y atestiguar las principales necesidades de infraestructura y equipamiento de las unidades de salud estatales, se informó a través de un comunicado.

“Con la salud de los tamaulipecos no se juega, es por eso que haré una supervisión personal de las clínicas, centros de salud y hospitales del estado. Lugar a donde vaya, voy a asegurarme que se dé un buen servicio a las familias”, aseguró el mandatario tamaulipeco.

García Cabeza de Vaca visitó la Jurisdicción Sanitario número 4, con cabecera en Reynosa, misma que atiende a familias de municipios como Camargo y Díaz Ordaz. Recorrió las áreas de consulta general, planificación familiar, laboratorio, vacunación y platicó con los pacientes para verificar la atención recibida.

Posteriormente se trasladó al Hospital General de Reynosa, para supervisar el abasto de medicamentos en farmacia y el trabajo en áreas administrativas, maternidad, así como consulta general.

Sostuvo una video conferencia con la Secretaria de Salud del Gobierno del Estado de Tamaulipas, Gloria de Jesús Molina, a quien instruyó celeridad en la entrega de vales de medicamentos para los pacientes que no encuentran su medicina en las farmacias de centros de salud, clínicas y hospitales del estado.

“Que sepa todo el personal de salud de Tamaulipas que estaré haciendo estas visitas con la finalidad de verificar el trato a las familias y pacientes. Pero sobre todo, que no falte nada para dar un buen servicio de salud en el estado”, señaló el titular del Ejecutivo Estatal.

García Cabeza de Vaca también dialogó con derechohabientes en ambas instalaciones para escuchar de primera mano el trato y atención que se les brinda en las instituciones médicas del gobierno estatal.