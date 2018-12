Sostiene López Obrador su primera reunión con Gabinete de Seguridad

Cd. de México, Diciembre 03 – . Alrededor de las 5:45 horas llegó a Palacio Nacional el presidente Andrés Manuel López Obrador donde encabezó una reunión con el Gabinete de Seguridad.

A su llegada fue recibido con la marcha de honor completa, ejecutada por la banda de guerra del Ejército y un soldado le dio la bienvenida con la instrucción: “¡Señor Presidente de la República!”.

El jefe del ejecutivo llegó en su jetta blanco e ingresó por la puerta principal.

–TENGO LAS RIEDAS DELPODER–

El presidente de la república, Andrés Manuel López Obrador, aseguró que tiene las riendas del poder en las manos y que su gestión de gobierno “empieza bien”.

Desde el salón “Tesorería” de Palacio Nacional, el jefe del Ejecutivo federal afirmó que hay gobierno en México y poco a poco habrá mayor confianza y seguridad para los mexicanos.

“¿Cómo empezamos? Bien. Tengo las riendas del poder en las manos; es decir, hay gobierno en México y es un gobierno para darle seguridad y protección a los mexicanos, para que se mantenga la esperanza, para que la espectativa que hay de cambio se va a convertir en realidad, no va a ser como lo están pensando nuestros adversarios, que se están frotando las manos esperando que se descomponga la situación en el país y que no podamos conducir el gobierno; al contrario, cada vez el gobierno va a tener más legitimidad porque van haber más acciones en beneficio del pueblo y que no se deje de tomar en cuenta que se trata de una transformación de la vida pública del país”, subrayó.

El presidente sostuvo que la realidad se irá imponiendo y el cambio también a partir de los hechos del gobierno, como por ejemplo, el que seguirá viajando en aviones de línea comercial e informando “sin censura” a los medios de comunicación de forma rápida sobre los asuntos de la gestión pública.

