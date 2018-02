Sostiene Nicole Eggert que Scott Baio abuso de ella a los 14 años

Nueva York, Febrero 01 La actriz Nicole Eggert repitió el miércoles su denuncia de que el actor Scott Baio abusó sexualmente de ella cuando era una menor de edad, acusaciones que Baio negó vehementemente en una entrevista separada.

Eggert dijo en una entrevista grabada en The Dr. Oz Show que estaba en un auto con Baio en la casa de él cuando tenía 14 años y “él estiró el brazo y comenzó a tocarme, debajo del cinturón, en las partes femeninas”. Dijo que Baio, con quien actuaba en la serie de TV Charles in Charge, dejó en claro que nadie podía saberlo, que era ilegal y que “todo el mundo perdería su trabajo, hasta yo… Así que me quedé callada”.

La actriz, que también hizo la denuncia el martes en el programa Megyn Kelly Today, dijo que ella y Baio tuvieron coito sexual cuando ella tenía 17 años. La edad de consentimiento legal en California para tener relaciones sexuales es de 18.

Él como que me manipuló en el sentido de, ‘permíteme prepararte para chicos de tu misma edad'”, dijo Eggert. “Yo lo acepté. Fue incómodo por decir lo menos”. Baio es 11 años mayor que Eggert.

En una declaración en el programa de Oz, un representante de Baio, Brian Glicklich, dijo: “Nicole Eggert tenía mucho más que 18 años cuando fue donde Scott Baio en busca de una experiencia sexual. Dado esto, sus otros alegatos vagos, que Scott ha negado consistentemente, no pueden tener mérito alguno”.

Baio dijo el miércoles en el programa de ABC Good Morning America que los “alegatos falsos” en su contra “tienen que parar” por el bien de su esposa y de su hija de 10 años.

Dijo que su hija “no necesita estar oyendo sobre esto de sus amigos en la escuela”.

Baio dijo que durante un encuentro consensual cuando ya era mayor de edad, Eggert le dijo que quería que fuera “su primera” pareja sexual. Dijo que siguieron siendo amigos después de eso y recordó a Eggert como una “chica talentosa. La pasábamos de maravilla en el plató. … Todo el mundo se llevaba bien”.

En una breve entrevista de video publicada más tarde por TMZ el miércoles, Eggert dijo que planea acudir a la policía en Los Ángeles. Al preguntarle a su abogada Lisa Bloom si ya lo había hecho, ésta repondió en un email que no tenía comentarios.

Baio volvió a la luz pública como un vocal simpatizante del entonces candidato presidencial Donald Trump, hablando incluso en la Convención Nacional Republicana de 2016.

