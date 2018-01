Sostiene Protección Civil Operativo carrusel al seguir baja temperatura

Nuevo Laredo Express

Nuevo Laredo, Tamaulipas, Enero 18 – . La Dirección de Protección Civil y Bomberos implementó desde la noche del lunes el Operativo Carrusel, que consiste en realizar recorridos por plazas y lugares públicos con la finalidad de trasladar indigentes, migrantes y personas sin hogar a los albergues municipales de la ciudad.

De acuerdo al pronóstico para este jueves, se espera que el clima no cambie y que se mantenga la temperatura baja, aunque ya no se grado de congelación, sino de entre 3 o 4 grados como mínima, por lo que Protección Civil recomienda a las personas que se abriguen bien y que no expongan a las personas mayores ni a los menores de cinco años de edad.

De acuerdo al Servicio Meteorológico, para mañana viernes se espera que la temperatura suba algún par de grados, entre 6 y 7 grados como mínima, por lo cual el clima ya no será tan severo.

Hasta el momento, suman 67 las personas en el albergue ubicado en Madero y Juárez, de las que 20 fueron llevadas por la dependencia, según dijo Miguel Ángel Cerralde Hernández, coordinador de la dependencia, quien mencionó que los tres albergues municipales están abiertos para quien lo requiera.

El frío se sintió más fuerte durante martes y la madrugada del miércoles, porque el martes desde temprano la temperatura comenzó a descender, y al mediodía marcaban los termómetros cero grados centígrados, lo que provocó sumado al viento, que en algunas áreas de la ciudad, como el sur y el poniente, así como en algunos ranchos, cayera una ligera ventisca de hielo y nieve, mientras que en el centro y lugares cercanos al río Bravo, cayó algo de escarcha o aguanieve.

“Invitamos a las personas a que se protejan y si algunas familias requieren del traslado a un albergue porque sus viviendas no estén en condiciones para soportar el frío, que llamen a la dependencia y vamos por ellos”, mencionó.

Sin embargo, dijo que muchas de las personas que requieren de un traslado al albergue, no quieren dejar sus hogares por temor a que les roben sus pertenencias, por lo que se quedan y se les ofrecen cobijas para que se protejan del frío.

En este operativo, dijo Cerralde que trabajan 40 elementos de los tres turnos de Protección Civil, además de cinco unidades que estarán patrullando las áreas más vulnerables en donde se presume haya indigentes.

Las colonias más afectadas por la onda gélida son entre otras, Los Artistas, Blanca Navidad, y las de la periferia en donde el termómetro marcó temperaturas bajo cero durante la mañana del martes, debido a la lluvia y al viento.

–SUPERVISAN ALBERGUES—

Autoridades del gobierno municipal y estatal, acudieron a supervisar el Albergue Municipal temporal, para conocer las condiciones en que son atendidas las personas a las cuales se les brinda refugio para protegerse de las bajas temperaturas .

El secretario del Ayuntamiento, Raúl Cárdenas Thomae y Rosalía Zaldivar Reyes, delegada estatal de Bienestar Social, visitaron el albergue municipal ubicado en la calle Madero y Juárez para dar apoyo a las personas que ahí se encuentran.

“Estamos en el albergue ubicado en la calle Madero y Juárez, ambas dependencias venimos a supervisar que las personas estén siendo atendidas, hay alrededor de 70; también hay otro albergue listo para atender a la ciudadanía, en calle Luis Caballero y Gutiérrez, tiene capacidad para otras 100 personas.

Me gusta: Me gusta Cargando...