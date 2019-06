Subasta “exitosa” del narco, pero solo compraron 9 de 27 propiedades

Cd. de México, Junio 24 – . Como “un éxito” calificó el Titular del Servicio de Administración y Enajenación de Bienes (SAE), Ricardo Rodríguez Vargas, la subasta de Bienes Incautados al Narcotráfico, realizada ayer domingo en el complejo cultural “Los Pinos”, a pesar de que sólo se vendieron 9 de las 27 propiedades ofrecidas.

Fue una subasta no tan sencilla como fue la de los vehículos porque eran precios mucho menores, pero fue una subasta desde mi punto de vista exitosa, en el sentido de que fue una muy buena venta, incluso por encima del promedio de las subastas de bienes inmuebles que realiza el SAE, donde se vende todo tipo de bienes, no sólo los incautados por causa penal”, afirmó.

En entrevista con Pascal Beltrán del Río para Imagen Radio, el titular del SAE, que próximamente se transformará en el Instituto para Devolverle al Pueblo lo Robado, descartó que el temor a que estos bienes inmuebles hayan pertenecido a personas relacionadas con el narcotráfico, hubiera sido la causa de que no se colocaran:

Como yo te comentaba, en subastas anteriores es el mismo comportamiento, incluso un poco menor la venta, pero esto no es un problema, esto es una subasta, no son cosas de un día, me refiero a los bienes inmuebles. Esto es parte de varias subastas, es parte de un esfuerzo que hace el SAE para darle la enajenación a este tipo de bienes. Si traen una historia como la que comentas que podría influir, pero la experiencia que hemos tenido es que la gente los compra”, enfatizó.

