Subestima el sueco Ibrahimovic a Vela aun con su “buen momento”

Cd. de Méxcio, Julio 18 – . Zlatan Ibrahimovic no dudó por un segundo que él es mejor jugador que Carlos Vela, a pesar de que el mexicano esté pasando por un gran momento en la MLS.

Por mucho (soy mejor que él). Si está en su mejor nivel, ¿cuántos años tiene? Veintinueve años y está en la MLS. Cuando yo tenía 29 años, ¿dónde estaba? Jugando en Europa, gran diferencia”, mencionó para la cadena ESPN.

El próximo viernes, se jugará el clásico angelino entre Los Ángeles FC y el Galaxy, por lo que también Carlos Vela habló sobre el sueco, a quien le guarda un profundo respeto.

“Creo que él ha sido bueno en todas las ligas que ha jugado. Es uno de los mejores jugadores que ha habido en el mundo. Se merece un respeto por todo lo que ha conseguido. Nosotros nos enfocamos en nuestro trabajo, queremos ganarle al Galaxy, a Zlatan. Después de ahí, hay una admiración y respeto a jugadores de ese nivel”, mencionó en conferencia de prensa.

Carlos Vela lidera la tabla de goleadores de la MLS con 19 tantos y 12 asistencias. Zlatan Ibrahimovic lleva en su cuenta 13 goles.

–VELA NO ESTUVO EN EL TRI, PERO SOLO FISICAMENTE–

En entrevista, Carlos Vela dijo que decidió no jugar la pasada Copa Oro con el Tricolor y asegura que no extrañó el momento, pero sí disfrutó la victoria ante Estados Unidos.

No (lo extrañé). Fue una decisión que tomé. Me emocioné y lo festejé como cualquier mexicano. Ganarle a Estados Unidos es algo que uno disfruta y que metiera gol Jonathan dos Santos fue especial”, mencionó previo al duelo ante el LA Galaxy.

El actual goleador de la MLS, con 19 tantos y 12 asistencias, aseguró que la baja de Giovani Dos Santos para el clásico angelino será importante. A la vez, espera que vuelva el ‘Gio’ que todos conocen con el América, equipo con el que siempre quiso jugar.

“Fue una baja importante. Estoy muy contento con él, en un lugar qu siempre había soñado jugar. Es una oportunidad muy importante para que el que tenga una duda de lo que es el buen jugador que es, que se la quite y que vuelva a ser el Gio que yo conozco y seguramente triunfará en América. Que siga disfrutando del futbol”, indicó.

