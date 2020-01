Subió sólo 11 centavos durante el 2019 el precio de la gasolina

Nuevo Laredo Express

Nuevo Laredo, Enero 06 – . Fue el primer martes del mes de enero del 2019, cuando los habitantes de la frontera norte de Tamaulipas amanecieron con la noticia de la baja en el precio de la gasolina en poco más de un peso, al pasar de 14.38 pesos a 13.30, predominantemente

Actualmente los precios en la frontera registran 14.49 la Magna y 16.59 la Premium, para así dejar en 1.19 pesos el aumento de diferencia acumulado en el precio durante el año con respecto al inicio del 2019 con el cierre

Fue así como ese martes 1 de enero entró en vigor el programa de estímulos anunciado por el presidente, Andrés Manuel López Obrador, para la frontera norte, que incluye una disminución en el precio de la gasolina para que se homologue con la que se vende en Estados Unidos, pero la diminución fue mínima.

Gasolineros entrevistados, hicieron saber que sólo quedó pendiente la homologación de precios con Estados Unidos a fin de evitar una diferencia marcada que los ha llevado a diferenciar bajas en las ventas.

“Esperamos ahora que el próximo año se cumpla con la homologación de precios, pues seguimos vendiendo gasolina por aproximadamente tres pesos más arriba que en Laredo, Texas, pero sí mantenemos la venta en nuestras ventas con respecto al sur del país”, dijo José Luís González, integrante de la Asociación de Gasolineros de Nuevo Laredo.

Actualmente el precio de la gasolina Magna, que es la de mayor consumo, aparece oscilante en los 14.50 pesos, no obstante que desde el mes de noviembre repitió durante varios días con un alza respectiva de 10 centavos.

Los expendios de gasolina capitalizan sus escasas ventajas, siendo una de ellas que es más barata aproximadamente cuatro pesos que en el sur del país y que los precios comparados con Laredo, Texas no son tan severos en su diferencia, comentó.

“Buscamos sacar ventaja de todo esto, pues los compradores no se van tan fácilmente a Laredo, Texas a cargar combustible por ser tres pesos más barato aproximadamente y es entonces que se esmera aquí por ofrecer calidad y servicio”, comentó.

Me gusta: Me gusta Cargando...