Suicida niño en Denver luego de revelarle a sus compañeros era gay

Denver, Colorado, Agosto 29 – . Como bien sabes, año con año en el mundo cambian cientos de cosas, algunas para bien, otras para mal. Tristemente hay algo que sigue presente y afectando día a día a miles de personas: la estigmatización a la diferente orientación sexual.

Lamentablemente este odio irracional es pasado de adultos a niños, siendo estos los más crueles con quienes consideran ‘diferente’.

Recientemente se dio a conocer el caso de Jamel Myles, un niño de nueve años de edad de Denver,estado de Colorado, que se quitó la vida días después de revelar que era gay a sus compañeros de la escuela Joe Shoemaker.

De acuerdo con “abc7”, el inicio de ciclo comenzó el pasado 20 de agosto y el deceso se produjo el jueves 23.

Se veía tan asustado cuando me lo confesó. Era como, ‘mamá, soy gay’ y me dijo: ¿Puedo ser honesto contigo? Sé que me compras cosas de niño porque soy un niño, pero prefiero vestirme como niña”, recuerda Leia Pierce, su madre.

Según el testimonio de la mujer, el pequeño fue al colegio convencido que iba a decirles a sus amigos que era gay porque estaba orgulloso de sí mismo.

Jamel le dijo a mi hija mayor que los niños de la escuela le dijeron que se matara.

“Estoy triste que no haya recurrido a mí”, se lamentó.

Pierce encontró el cuerpo sin vida de su pequeño dentro de la casa.

Las autoridades del distrito de Denver aseguran que continuarán brindando información y apoyo a los estudiantes con la ayuda de trabajadores sociales.

Creo que los padres deben ser homofóbicos porque obviamente les están enseñando a sus hijos a ser así”, concluyó la mujer.

