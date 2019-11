Sumará Texas al proyecto sobre seguridad que aplicará Coahuila

Torreón, Coahuila, Noviembre 19 – . El Secretario de Seguridad Pública en Coahuila, José Luis Pliego Corona confirmó que el estado de Texas se sumará al esfuerzo regional que impulsa Coahuila con otras seis entidades federativas, esto con la finalidad de trabajar minuto a minuto en la seguridad de los ciudadanos, lo que le ha convertido en un referente nacional. «El turismo crece, las inversionistas llegan y los Estados Unidos eleva calificación para visitarnos», reiteró.

“El proceso de seguridad no detiene a marcha y afortunadamente las y los habitantes de Coahuila deben de sentirse muy orgullosos del liderazgo que ejerce el gobernador Miguel Riquelme, pues es un liderazgo que le ha aportado a la unidad, que la unidad la inicio desde el arranque de su administración con un trabajo conjunto con los alcaldes y alcaldesas y que ahora está trascendiendo a la unificación de seis estados en México y el estado de Texas en la Unión Americana”, reiteró Pliego Corona.

“Uno de los temas importantes ha sido la fusión de nuestros cuerpos de seguridad, pues nos ha hermanado, nos ha consolidado, y la unidad da resultados, pues al no haber distancias, al no haber propósitos distintos, al no haber caminos diferentes, todos vamos en un solo sentido”, reiteró.

“Los primeros lugares que se ocupan dentro de los indicadores de seguridad no son obras de la casualidad, y una muestra de ello es el liderazgo que se tiene en la región norte y noreste, en la percepción que se tiene por parte de los Estados Unidos y se tiene un liderazgo importante en la percepción de los inversionistas, de los industriales, comerciantes y del turismo, pues hoy vemos los pueblos mágicos abarrotados”, reiteró el secretario de seguridad en Coahuila.

“Poco a poco Coahuila en dos años ha ido consolidando un estatus claro de referencia nacional y por ello lo que sigue es trabajar segundo a segundo, minuto a minuto todos los días, para mantener todos los indicadores de seguridad a nuestro

