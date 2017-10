Supera el film “Happy Death” Day a “Blade Runner” según encuestas

Los Ángeles, Octubre 17 – . La película de terror Happy Death Day ascendió al primer lugar de las salas de cine en Estados Unidos y Canadá este fin de semana, dejando atrás a la secuela de Blade Runner.

De acuerdo con cálculos de los estudios dados a conocer el domingo, Happy Death Day generó en las taquillas norteamericanas 26.5 millones de dólares para Blumhouse y Universal Pictures.

Por su parte, Blade Runner 2049 bajó al segundo sitio en su segunda semana de estreno en 4 mil 58 cines, recaudando solo 15.1 millones de dólares después de un debut decepcionante.

The Foreigner , de Jackie Chan, se estrenó este fin de semana con 12.8 millones en 2 mil 515 salas, colocándose en el tercer lugar de ingresos.