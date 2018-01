Supervisa el alcalde Enrique Rivas al programa “Médico a tu Puerta”

Nuevo Laredo Express

Nuevo Laredo, Tamaulipas, Enero 25 – . El presidente municipal Enrique Rivas participó en uno de los recorridos que realiza ‘Médico a tu Puerta’ para dar seguimiento puntual al programa y tener un acercamiento con los beneficiados, en esta ocasión visitaron las colonias Alianza, Altavista, Hidalgo y Guerrero.

Rivas Cuéllar explicó que este programa se diseñó para dar atención médica a los grupos más vulnerables, principalmente adultos mayores.

“El programa ‘Médico a tu Puerta’ viene a atender al adulto mayor en estado de abandono, necesitan medicamentos pero sobre todo sentir el acercamiento, que son tomados en cuenta por la sociedad, por un gobierno humanista que impulsa 19 distintos programas en materia de salud”, señaló el alcalde .

El edil visitó a cinco pacientes en distintos puntos de la ciudad, inició su recorrido en colonia Alianza, donde saludó al señor Eloy Velázquez de 81 años de edad y quien padece secuelas de embolia y presión alta.

“Cada mes vienen a revisar a mi esposo Eloy Velázquez para tomarle la presión, estamos agradecidos porque la gente que viene es buena, nosotros estamos solos no tenemos familia”, mencionó Eusebia Anaya, esposa del señor Velázquez.

El presidente Rivas continuó con el recorrido acompañado del personal médico a la colonia Altavista, donde atendieron al señor Juan de Dios Sendejo de 79 años y a la señora Clementina Ramírez de 65, ambos con diabetes e hipertensión

Posteriormente acudieron a la colonia Hidalgo, donde habita la señora Hermelinda Escobedo de 70 años, ella padece diabetes, hipertensión y una neuropatía.

El recorrido terminó en el domicilio de Lourdes Anguiano de 68 años, quien sufre de pie diabético y se sintió contenta por la visita del alcalde.

“Muchas gracias señor presidente que me visitó aquí en mi pobre casa, me han atendido muy bien, cada mes vienen a checarme y me dan medicamento”, expresó la señora Anguiano.

En la visita realizada a los diferentes domicilios, el alcalde se puso al tanto de la salud de los pacientes, entregó medicamento, apoyo alimentario y escuchó sus opiniones y peticiones.

Enrique Rivas dijo que este es uno de los programas insignia de esta administración, el cual atiende y da seguimiento a más de 600 pacientes de Nuevo Laredo, además es referente en otras ciudades del país, incluso en Laredo, Texas.

“No se puede hablar de progreso y modernidad, si la sociedad no tiene acceso a la salud y se le da el respeto al adulto mayor, son condiciones para hacer de Nuevo Laredo una gran ciudad” puntualizó el presidente Enrique Rivas.

