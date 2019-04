Surge nuevo sindicato petrolero afín a Morena y va hacia STPRM

Oaxaca, Abril 03 – . La Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS) otorgó la toma de nota al nuevo Sindicato Petroleros de México (Petromex), con lo que se terminan los 80 años de exclusividad del Sindicato de Trabajadores Petroleros de la República Mexicana (STPRM) de Carlos Romero Deschamps.

El nuevo sindicato está presidido por la secretaria general, Yolanda Morales Izquierdo, quien dijo que el objetivo principal es rescatar a Petróleos Mexicanos (Pemex).

Agregó que la paraestatal estaba siendo saqueada por los presidentes de la República con la participación y complicidad de Romero Deschamps.

Por lo pronto, la lideresa sindical, quien tiene la ficha 193952 y es originaria de Tabasco, adelanta que habrá una desbandada del sindicato que controló y saqueó Romero Deschamps porque “vamos por los trabajadores, ya tenemos 40 mil pre afiliados”.

“Todo México sabe la clase de persona que es Romero Deschamps y los trabajadores cansados de tanta transa lo van a abandonar como pasó el 1 de julio, cuando el pueblo nos desbocamos por el ahora presidente Andrés Manuel López Obrador porque ya estábamos cansados de tanta corrupción”.

Sobre las demandas penales que existen contra el líder petrolero, dijo que van a continuar, aunque de eso se va a encargar la autoridad competente.

Sin embargo, consideró “que sí deben rendir cuenta de lo que han robado. Y no es bueno que se vayan con todo el saqueo. Hay nuevo gobierno que trae la firme convicción de recuperar lo que se han robado. Están trabajando. Están despidiendo gente de Pemex que está en la corrupción”.

“Mi sentir es de responsabilidad, yo considero que tenemos la responsabilidad en este nuevo proyecto, de un nuevo sindicato que rompe con 80 años del corporativismo de sindicatos únicos”, añadió.

Y el ser la primera mujer al frente de un sindicato le da una satisfacción porque “las mujeres siempre fueron marginadas, no nos han dado la oportunidad de trabajar, de demostrar lo que traemos y para mí es bastante satisfactorio que estemos mujeres al frente de este sindicato, donde tenemos la mejor intención de trabajar con honradez y es lo que ha perdido en el Sindicato de Trabajadores Petroleros de la República Mexicana”.

“Tengo 30 años de lucha. No me espanta. Siempre he luchado porque haya honestidad en el sindicato. No me quita el sueño. Estoy dispuesta a luchar por mis compañeros y este sindicato viene a sentar un precedente.

Ahora, agregó, “ya tenemos la toma de nota, gracias a Dios. Todo va a cambiar, vamos por la cuarta transformación. Ya no se van a permitir abusos y robos. El motivo primordial son las afiliaciones de los compañeros y el paso que sigue es la desbandada del sindicato tradicional”.

Yolanda Morales Izquierdo hizo un reconocimiento a los oaxaqueños Óscar Solórzano y Luis Zárate Cuevas, quienes tendrán carteras importantes por ser parte de este nuevo sindicato en el que, aseguró, no se permitirá que se pisotee o humille al trabajador.

La toma de nota de la Secretaría del Trabajo a Petromex se otorgó el pasado 26 de marzo, pero se dio a conocer este martes en la Ciudad de México.

Me gusta: Me gusta Cargando...