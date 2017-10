Surtió arsenal durante un año el autor de la muerte de 59 personas en Las Vegas

Las Vegas, Octubre 05 – . Stephen Paddock, el hombre cuyo tiroteo de Las Vegas mató a 58 personas antes de suicidarse, compró 33 armas en los últimos 12 meses, explicó ayer un funcionario federal. A su vez, el comisario local, Joe Lombardo, señaló a Fox News que el número de heridos bajaba a 489.

Jill Snyder, agente especial a cargo de la Oficina de Alcohol, Tabaco y Armas de Fuego de Estados Unidos, dijo a medios locales que la mayoría de las armas que Paddock compró desde octubre de 2016 eran rifles. Paddock hizo su última compra de armas el jueves, tres días antes del tiroteo, según el USA Today.

Snyder dijo que “las autoridades no fueron notificadas de la compra de los rifles porque no se adquirieron en una sola compra, como establece la ley”.

El funcionario anunció el martes que Paddock tenía casi 50 cañones – una combinación de rifles, escopetas y pistolas – en tres lugares. También dijo que el asesino tenía dispositivos conectados a 12 rifles semiautomáticos que le permitían imitar disparos

totalmente automáticos.

El pasado domingo, Paddock entró al hotel Mandalay Bay de Las Vegas con diez maletas con al menos 23 armas de fuego en su interior, entre ellas los rifles semiautomáticos y cientos de municiones. En total, las autoridades recuperaron 47 armas de fuego que pertenecían al tirador.

LA MATANZA

Desde la ventana de su habitación, en el piso 32 del hotel, este jubilado disparó contra la multitud durante un intervalo de entre 9 y 11 minutos con los rifles semiautomáticos que había modificado para que dispararan más rápido. Después, el atacante se suicidó.

Al parecer, a Paddock le recetaron en junio un fármaco contra la ansiedad que puede provocar comportamientos agresivos, informó ayer el diario local Las Vegas Review-Journal.

Los documentos, obtenidos por el periódico a través de la base de datos del Programa de Supervisión de Prescripciones de medicamentos de Nevada, mostraron que el doctor Steven Winkler le recetó a Paddock el pasado 21 de junio 50 pastillas de 10 miligramos del sedante diazepam (valium).

Paddock compró el fármaco sin presentar tarjeta de seguro médico en una farmacia de la cadena Walgreens de Reno (Nevada) el mismo día que se lo recetó Winkler. El abuso de éste puede provocar incluso experiencias sicóticas en el consumidor, según detalló el portal especializado drugabuse.com.

INSTALÓ CÁMARAS

Las autoridades de Estados Unidos apuntaron que el tiroteo parece haber sido minuciosamente planificado: Paddock instaló una cámara en la mirilla de la puerta de su cuarto de hotel y dos en el pasillo.

Parece que estaba esperando que alguien llegara a arrestarlo”, dijo el alguacil local Lombardo. A su vez, las autoridades seguían tomando con cautela la reivindicación que hizo el grupo yihadista Estado Islámico (EI) sobre el ataque de Paddock.

Los investigadores descartaron inicialmente cualquier relación de Paddock, quien no tenía antecedentes criminales, con el grupo terrorista.

Este caso es un poco diferente de otros que tratamos en el pasado, porque aún no tenemos pistas para determinar la ideología del tirador, o explicar sus motivos”, reconoció a la cadena CNBC Andrew McCabe, subdirector del FBI.

Tenemos que hacer un gran trabajo policial para juntar las diferentes piezas y armar el rompecabezas”, agregó.

“Paddock era cariñoso y bondadoso”: pareja del tirador

Marilou Danley, la pareja del autor del tiroteo que mató a 58 personas e hirió a 489 en Las Vegas y declarada “persona de interés” para la investigación, llevaba al menos 15 días fuera del país cuando ocurrió la matanza, confirmaron las autoridades filipinas.

La mujer de 62 años, de origen filipino y nacionalidad australiana, llegó a Manila el 15 de septiembre en un vuelo de Japan Airlines procedente de Tokio, según la portavoz de la Oficina de Inmigración de Filipinas, Antonette Mangrobang.

Desde entonces y hasta el pasado domingo, cuando Stephen Paddock perpetró el tiroteo más letal de la historia moderna de Estados Unidos, Danley permaneció en Filipinas, con excepción de un viaje corto, de ida y vuelta, a Hong Kong, según el registro de viajes facilitado por la portavoz de Inmigración.

Las autoridades estadunidenses declararon a

Danley, quien vivía con Paddock en Mesquite, a unos 130 kilómetros del lugar del suceso, “persona de interés” en la investigación del caso, aunque creen poco probable que estuviera involucrada en la preparación de la matanza. “Todo sugiere que el ataque fue cuidadosamente planeado por Paddock, quien incluso instaló una cámara en la mirilla de la puerta de su cuarto de hotel y dos en el pasillo. “Parece que estaba esperando que alguien llegara a arrestarlo”, dijo el comisario Joe Lombardo.

Reynaldo Bustos, su hermano, declaró a ABC News que habló con Marilou tras el tiroteo. “La llamé inmediatamente y me dijo ‘relájate, no deberíamos preocuparnos por eso. Lo voy a arreglar. No entres en pánico. Tengo la conciencia tranquila’”, dijo Bustos a ABC News desde Filipinas.

Otra de las hermanas de la mujer declaró a la cadena 7 News de Australia que ella creía que Paddock la había enviado deliberadamente al exterior. “Sé que ella no sabe nada, al igual que nosotros. Fue enviada afuera. Fue enviada al exterior para que no estuviera allí e interfiriera con lo que (Paddock) estaba planeando”, dijo.

La mujer partió de Manila la noche del martes y el mismo día, por la diferencia horaria, llegó al aeropuerto internacional de Los Ángeles, donde la recibieron agentes del FBI. “Nunca me dijo nada o hizo alguna acción que me alertara que algo horrible como esto pudiera pasar”, dijo la mujer. “Conocí un Stephen Paddock bondadoso, cariñoso y tranquilo (…). Nunca sospeché que estuviera planeando algo violento contra nadie”, señaló.