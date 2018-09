Tajo al presupuesto departido por propuesta de Morena en el Senado

Nuevo Laredo Express

Cd. de México, Septiembre 28 – . Morena en el Senado propuso reducir 50% el presupuesto de los partidos, a partir de una nueva fórmula de cálculo.

Con esto, en 2019 no se les entregarían cuatro mil 965 millones 828 mil pesos, sino dos mil 482 millones 914 mil.

La iniciativa, cuya presentación fue encabezada por Ricardo Monreal, coordinador de la bancada, busca terminar con los incentivos para la corrupción que representan los recursos destinados a los partidos, al considerar que su monto es excesivo.

Con la propuesta, detallaron, se pueden liberar dos mil 482 millones 914 mil pesos para programas sociales.

Buscan cortar 50% dinero a partidos

Encabezado por su coordinador, Ricardo Monreal, el grupo parlamentario de Morena propuso al pleno del Senado reducir 50% el presupuesto de los partidos políticos, a partir de una nueva fórmula de cálculo, para que en 2019 no se entreguen los cuatro mil 965 millones 828 mil 351 pesos programados, sino dos mil 482 millones 914 mil 325 pesos.

Desde tribuna, la senadora Delfina Gómez explicó que el objetivo de esta iniciativa es terminar con los “incentivos perversos” para la corrupción que genera el monto exagerado que se otorga a los partidos políticos.

Argumentó que en este año se les asignaron a los partidos políticos recursos que ascendieron a seis mil 745 millones 936 mil 684 pesos para actividades ordinarias permanentes, gastos de campaña, actividades específicas, franquicias postales y franquicias telegráficas.

A estos recursos se sumaron 42 millones 963 mil 332 pesos como financiamiento público para gastos de campaña del conjunto de candidaturas independientes”, recordó.

Hizo ver que para el próximo año, en el que no habrá elecciones federales, el importe total para el financiamiento público por actividades ordinarias permanentes, actividades específicas, franquicias postales y telegráficas para los partidos será de cuatro mil 965 millones 828 mil 351 pesos.

Destacó la necesidad de que en el marco del Plan de Austeridad Republicana también se sumen los partidos políticos, dado que la voluntad mayoritaria de la población mexicana expresada de manera contundente en las urnas “nos exige una transformación profunda de nuestra realidad y sentar las bases de una nación más próspera y equitativa, en la que las oportunidades de desarrollo no estén reservadas sólo a unas cuantas personas”.

Reconoció que los recursos que se otorgan anualmente a los partidos políticos son claramente excesivos y no corresponden a la difícil situación económica y social que vive el país, ya que la abundancia en dinero y la capacidad de dispendio del que han gozado los partidos políticos tradicionales y sus burocracias en las últimas décadas, han impulsado la consolidación de una estructura oligárquica que, de forma equivocada entiende la representación política como una oportunidad de capturar los recursos del Estado.

La senadora de Morena añadió que con esta propuesta de reforma es posible liberar recursos para 2019 del orden de dos mil 482 millones 914 mil 325 pesos que podrían ser ocupados para programas sociales o para fortalecer la ciencia y la tecnología, entre otras actividades.

LA FÓRMULA

El financiamiento se fijará anualmente multiplicando el número de ciudadanos inscritos en el padrón electoral por el 32.5% del valor diario de la Unidad de Medida y Actualización. El 30% de lo que resulte se distribuirá entre los partidos en forma igualitaria; el 70% restante, de acuerdo con el porcentaje de votos que hubieren obtenido en la elección de diputados inmediata anterior.

LO ACTUAL

El financiamiento público para actividades de los partidos se fija anualmente multiplicando el número de ciudadanos inscritos en el padrón, por el 65% del valor diario de la Unidad de Medida y Actualización.

