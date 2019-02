También Olga Sánchez tiene lujoso apartamento en el estado de Texas

Cd. de México, Febrero 07 – . La ministra mexicana Olga Sánchez Cordero reconoció este miércoles que posee un lujoso apartamento en Houston (Texas, EE.UU.) junto a su marido y aseguró que esta propiedad constaba en su declaración patrimonial pero la Secretaría de la Función Pública lo ocultó.

El diario Reforma publicó este miércoles en portada que Sánchez Cordero posee desde 2009 un ‘penthouse’ en Houston con un valor aproximado, a precios actuales, de unos 11,1 millones de pesos (unos 580.000 dólares).

De acuerdo con la investigación, la titular de la Secretaría de Gobernación (Segob) posee este apartamento de unos 270 metros cuadrados junto con su esposo.

A finales de enero, en la fecha límite, Sánchez Cordero hizo público su patrimonio, un ejercicio de transparencia indispensable para trabajar en el gabinete del presidente Andrés Manuel López Obrador.

No obstante, esta propiedad no aparecía en su declaración de propiedades y bienes.

En la conferencia matutina del presidente, Sánchez Cordero se defendió de las acusaciones y explicó que ante el organismo responsable de publicar la declaración solicitó “hacer pública la información relativa a datos patrimoniales y de intereses”.

Por ello, pidió al diario que pregunte a la Dirección General de Responsabilidades y Situación Patrimonial de la Secretaría de la Función Pública (SFP) el motivo por el cual no reveló este apartamento en Estados Unidos.

