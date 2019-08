Taponeos de basura, labor de todos los días de las brigadas de Comapa

Nuevo Laredo Express

Nuevo Laredo, Agosto 20 – . Personal operativo de la Comisión Municipal de Agua Potable y Alcantarillado (Comapa) realizó limpieza del Cárcamo Valles de Anáhuac, donde grandes cantidades de desechos obstruyeron las líneas de conducción y se tuvo como resultado un grave problema de acumulación de basura en las calles del sector.

Juan Carlos Pérez, Coordinador de plantas de tratamiento, señaló que la contaminación en el sector por parte de los habitantes es factor importante para este problema, que va en aumento, ya que la basura que se tira en la calle va a dar a los colectores, mismos que se descargan en la planta.

“Es alarmante la cantidad de basura que llega al cárcamo, pues pese a que se le da mantenimiento hasta cuatro veces por día, las líneas de conducción resultaron taponeadas; por fortuna las bombas no resultaron averiadas gracias a que el problema se detectó a tiempo”, aseguró.

Hasta el momento se han retirado tres metros cúbicos de basura en el punto crítico y aún falta bajar al nivel de cárcamo para desazolvar la parte baja con ayuda del Vactor, donde se espera retirar otra gran cantidad de deshechos.

Por su parte, Rodolfo González Morales, gerente general de Comapa, exhortó a la población a hacer conciencia y a tirar la basura donde corresponde, ya que las consecuencias de no hacerlo afectan a todos.

“Es un problema con el que nos enfrentamos a diario y que debemos corregir a tiempo, ya que no sólo nos afecta como Comapa, sino también como ciudadanos, pues no sólo obstruyen los colectores causando derrames en las vialidades del sector, sino que a la larga puede ocasionar daños en el drenaje de sus viviendas”, puntualizó.

