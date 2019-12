Tensa sindicalismo en Hosp. Materno Infantil al imponer dirigente reelección

Nuevo Laredo Express

Nuevo Laredo, Diciembre 05 – . Tensa situación sindical vive el Hospital Materno Infantil debido al proceso de elecciones debido a que el actual líder doctor Rafael Benavides Martínez intenta reelegirse luego de 20 años de permanecer al frente como secretario.

Un grupo de trabajadores, señaló que a fin de evitar se reelegiría el dirigente sindical Rafael Benavides Martínez intentaron cambiar el panorama al participar en el proceso de elección interno.

La acción resultó fallida para que repitiera en el cargo el dirigente sindical, al no permitírseles participar e incluso la situación se puso crítica pues no hubo votación y entre empujones y golpeteo se volvió a imponer al doctor Rafael Benavides Martínez.

Previa a la elección, Baldomero Lara, como integrante de la planilla contraria declaró con entusiasmo que se tenía otra planilla, mediante la cual se buscaba se tuviera un nuevo dirigente y evitar así la reelección del doctor Benavides Martínez.

Reconoció que iba a ser difícil porque el secretario general tiene 23 años en el poder, el doctor Rafael Benavides Martínez y como trabajadores sindicalizados señalan que ya fue suficiente tiempo para él.

“Nosotros traemos otro proyecto más juvenil, de impacto y lo que queremos es que el hospital Civil y los trabajadores reciban todo ese esos beneficios que están perdidos por ejemplo uno de las cuestiones que se están buscando es que los servicios médicos increíblemente no los tenemos completos”, señaló.

Reprochó que siendo trabajadores de la salud, no tienen servicios médicos amplios, para luego citar como ejemplo; si una persona se enferma de cáncer tiene que regresar a trabajar, aún con tratamiento porque si no la quitan de la nómina, entre otras muchas irregularidades y no hay sindicato para defender al trabajador.

“A mí me quitan 740 pesos quincenales para servicios médicos y no es posible que ni siquiera tengo una cobertura amplia del servicio médico que no pueda tener una incapacidad por una enfermedad profesional”, denunció.

Benavides Martínez siempre ha manejado represalias, y hace que la gente tenga miedo, temor y lleva tantos años como líder sindical porque siempre ha pedido la votación a “mano alzada” y poder identificar a los trabajadores sindicalizados que estén en su contra, dijo.

Finalmente el candidato de la planilla Morada comentó vía telefónica que el doctor Rafael Benavides Martínez, volvió a quedar como líder sindical peor sin que a ellos se les permitiera votar.

Me gusta: Me gusta Cargando...