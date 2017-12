Testifica ex monje que ex sacerdote le hizo saber que mató a una mujer

Houston, Texas, Diciembre 06 – . Un ex monje testificó que un ex sacerdote acusado de matar a una mujer de Texas en 1960 lo confesó tres años después del asesinato.

Dale Tacheny testificó el lunes en el juicio por asesinato de John Feit, quien está acusado de sofocar a Irene Garza después de que se confesara en la Iglesia Católica del Sagrado Corazón en McAllen.

Una autopsia determinó que la maestra y ex reina de la belleza fue golpeada, violada mientras estaba inconsciente y asfixiada.

Tacheny declaró que Feit, ahora de 85 años, se lo confesó en 1963, después de que la iglesia enviara a Feit a un monasterio de Missouri donde Tacheny trabajaba.

El ex monje señaló que Feit no expresó ningún remordimiento durante la confesión.

Tacheny informó que inicialmente no dio a conocer el crimen porque “no era mi lugar para emitir un juicio”.

El hombre de 88 años señaló que, en cambio, trató de aconsejar a Feit que cambiara su comportamiento hacia las mujeres.

Pero en 2002, Tacheny fue a la policía en San Antonio e informó lo que Feit supuestamente le dijo décadas antes.

Los investigadores dijeron que Feit les dio versiones contradictorias de lo que sucedió el día en que Garza murió en abril de 1960.

Dijeron que inicialmente Feit alegó que no había aceptado la confesión de Garza y que otro sacerdote estaba presente en ese momento.

Pero luego informó que estaba solo y que había tomado la confesión de Garza, según los investigadores.

El abogado de Feit argumenta que no hay evidencia física que vincule a su cliente con el asesinato.

También dijo que Tacheny hizo suposiciones sobre el crimen cuando lo denunció a la policía en 2002.

