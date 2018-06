Tiempo y forma en obras, pero también  calidad, compromiso de Ramón Garza  

Nuevo Laredo Express

Nuevo Laredo, Tamaulipas, Junio 14 – . Las obras públicas que haré serán aquellas que la gente exige y necesita, dijo Ramón Garza Barrios, y los ciudadanos y los expertos vigilarán que se concluyan en tiempo, en forma y que sean de calidad.

Para ello el candidato a la presidencia municipal de Nuevo Laredo por MORENA creará una Comisión Anticorrupción de Obras Públicas (CAOP) dirigida por la ciudadanía.

Para cada obra que se emprenda se creará un comité vecinal que deberá estar atento a que el gobierno cumpla.

Además de darle voz a la gente y que sepan en qué se invierten sus impuestos, la comisión les concede la seguridad de que cada acción emprendida sea la que necesitan en sus sector.

Esto también permite mayor transparencia en el manejo de los recursos públicos, que se utilicen materiales de calidad y que cada obra tenga garantías al establecerse un claro compromiso entre la administración municipal y el proveedor.

Esto permitirá una revisión de contratos para los constructores locales y una auditoría para el gobierno, el secretario de Obras Públicas y los proveedores.

Ramón Garza Barrios dijo que esta comisión es necesaria, urgente y vendrá a darle voz a quienes hoy no la tienen, pues a pocas empresas constructoras de la ciudad se les ha otorgado trabajo, la poca obra pública actual no se evalúa y en muchos casos presenta deficiencias, además de que la gente no es tomada en cuenta sobre aquello que exige y necesita.

Me gusta: Me gusta Cargando...